Kanzacher Ortsdurchfahrt ab Mittwoch gesperrt

Ab Mittwoch, 7. April, bis voraussichtlich 30. Juli wird in Kanzach die Riedlinger Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Haltestelle „Kanzach Krone“ kann in dieser Zeit vom Linienverkehr nicht angefahren werden, teilt das Bad Buchauer Busunternehmen Diesch mit. Es werden Ersatzhaltestellen in der Marbacher Straße auf Höhe der Abzweigung „Untere Wiesen“ (Fahrtrichtung Riedlingen) und auf Höhe der Abzweigung „Tulpenweg“ (Fahrtrichtung Bad Buchau) eingerichtet.