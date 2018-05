Kanzacher Orgel – ein klingendes Juwel

Nach einem speziellen, aufwendigen Verfahren ertönt die renovierte Orgel der Pfarrkirche Kanzach nun mit neuem festlichen Klang. Besonders die neu eingebaute Trompete französischer Bauart verleiht dem Instrument Glanz im solistischen und Fülle im orchestral klangvollen Bereich. Volker Braig stellte das klingende Juwel in einer vielseitigen Orgelandacht vor.

„In einem festlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen haben wir die renovierte Orgel in den Dienst der Liturgie gestellt“, betonte Pater Karl König zu Beginn der gut besuchten Orgelandacht. Im Bereich der theologischen Dimension bezeichnete er Johann Sebastian Bach als fünften Evangelisten. „Sein nun von Volker Braig vorgestelltes Werk als Toccata, Adagio und Fuge kann wohl ohne weiteres als musikalischer Ausdruck der göttlichen Dreifaltigkeit gedeutet werden.“

Mit warmen, hell klingenden und sonoren Klängen bot Volker Braig den Einstieg in eine C-Dur-Toccata. Einzelne Register, die faszinierende neue Trompete eingeschlossen, vereinten sich in ihrer klanglichen Vielseitigkeit nach bestechenden solistischen Passagen über äußerst beweglichen Pedalsequenzen zu strahlendem Wohlklang. Zart und das Innerste berührend gestaltete sich das getragen interpretierte Adagio, tonlich und temporal flott voranschreitend die Fuge. Hier beherrschten aufs Neue die hellen, klaren Register das vielseitige Gefüge, sodass durch Braigs Orgelkunst das Eingangsthema im weiteren Verlauf der Fuge mühelos verfolgt werden konnte.

„Vor dem Hintergrund des Orgelklangs widmen sich Orgelbauer auch dem handwerklichen Erhalt eines Orgel“, betonte Johannes Rohlf, der in seiner Werkstatt im nördlichen Schwarzwald der Kanzacher Orgel ihren frischen, freien und gesunden Klang wiedergegeben hat. „Jede Stimme, auch die der französischen Trompete mit ihrem Glanz, gilt es, in den Gesamtgesang einer Orgel einzufügen.“

Dem schloss sich Pater König in seiner Moderation an. Auch die Psalmen lobten die Größe Gottes in der Vielfalt des Gesangs etwa der Vögel. In Töne umgesetzt, entwickelte der Organist durch die Registervielfalt reizende Zwiegespräche, wobei im Rondeau „Le Coucou“ von Louis Daquin vor allem die Rufe des Kuckucks nicht zu überhören waren.

Eine Orgel mit der Vielfalt ihrer Register gelte, so der Moderator, auch als Spiegelbild einer Gemeinde mit den unterschiedlichsten Charakteren ihrer Bürger. So ist die Ciaconna von Johann Bernhard Bach eine Summe von Variationen über eine gleichbleibenden Folge von Harmonien. Braig entwickelte daraus durch seine Kunst des Registrierens ein differenziertes Klangbild mit beschaulichen, dezenten, tänzerischen und akkordlich betonten Strukturen.

„Solist und Orchester in einem“

Auf dem Gang durch vier Jahrhunderte Musikgeschichte bildete eine Sonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Brückenglied zwischen ganz verschiedenen Stilen der Musik. „Die Orgel entspricht dem Hörvermögen eines Menschen, ist Solist und Orchester in einem und gilt als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart“, so der Moderator. Mit einem in sich geschlossenen Klang beginnt das Grave als Prolog zu der vierteiligen c-Moll-Sonate. Das leichte Tremolo, das auch auch im Adagio fortgeführt wurde, weitete sich zu strahlenden Passagen eines Allegro maestoso. Rhythmische Prägnanz und klangliche Klarheit blieben bestimmend bis zum effektvollen Schlussakkord. An ihn schloss sich eine recht melodiöse Fuga an. Ihr Thema, aus der Tiefe kommend, wanderte durch die Register in klanglich bewegte Höhen.

Zu einem abendlichen Segensgebet passend, folgte eine Berceuse von Louis Vierne mit deutlichen Hinweisen auf die ums Jahr 1900 bereits modernere Sprache der Musik. Durch die zurückhaltende Registrierweise des Organisten boten jedoch auch diese Klänge die Umsetzung des priesterlichen individuellen und meditativen Gedankenguts.

„In Incantation pour un Jour Saint“ von Jean Langlais aus dem Ende des 20. Jahrhunderts werde die Osternacht mit dem Lumen Christi, die Allerheiligenlitanei und die Kraft der Auferstehung in Tönen erfahrbar, so Pater König. Enggeführte, aufwühlende Passagen, verbunden mit klanglicher Vielfalt in lieblichen Intermezzi weisen den Weg zu beruhigenden Sequenzen. Doch abrupt werden sie von Themen unterbrochen, die an die Trompeten von Jericho erinnern. Ihre klangliche Intensität wird fortgeführt in virtuosen Passagen voll bestechender Eindringlichkeit. Die drei Rufe, dem „Lumen Christi“ nachempfunden, steigern sich zu majestätischer Freude.

Reicher Beifall der vielen Zuhörer lohnte die Orgelkunst Braigs und zeigte zugleich das Interesse am neuen Klang der Kanzacher Orgel. Ihn auch in anderen konzertanten Veranstaltungen zu hören, käme sicher dem Wunsch vieler Orgelfreunde nach. Die eingegangenen Spenden kommen der Kirchengemeinde Kanzach zugute, da es für die Renovierungskosten der Orgel keine Zuschüsse gibt und sie daher etwa 40 000 Euro allein stemmen muss.