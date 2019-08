Kanzach verabschiedet Gabriele Eidinger in den Ruhestand

Ein ganz besonderer Anlass ist bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Kanzach angestanden. „Es kommt selten vor, dass die Kindergartenleiterin verabschiedet und gleichzeitig die neue Leiterin in ihr Amt eingeführt wird“, sagte Bürgermeister Klaus Schultheiß. So verabschiedete er die langjährige Leiterin des Kindergartens „Regenbogen“, Gabriele Eidinger, in den Ruhestand und hießt zugleich ihre Nachfolgerin Birgit Benning willkommen.

Gabriele Eidinger hat 2007 die Leitung des Kanzacher Kindergartens „Regenbogen“ übernommen. In ihre noch neue Funktion habe die Erzieherin schon damals „langjährige und vielseitige Erfahrungen“ eingebracht, wandte sich Bürgermeister Klaus Schultheiß an die künftige Ruheständlerin.

Erfahrung sehr gut umgesetzt

Diese Erfahrungen habe sie dann in den vergangenen Jahren sehr gut umgesetzt, so dass sie nun mit Stolz auf ihre Leistungen zurückblicken könne, so Schultheiß weiter. „Es ging Ihnen bei Ihrer Leitungstätigkeit niemals ausschließlich um Gebäude und sächliche Ausstattung, denn dies ist ja nur die Hülle des Kindergartens. Viel wichtiger war für Sie, was in Ihrem Kindergarten passiert, welcher Geist in ihm wohnt. Es ging Ihnen stets darum, diese Hülle mit Leben zu füllen. Dies ist Ihnen in den vergangenen Jahren in hervorragender Weise gelungen.“

Auch sei Eidinger stets bestrebt gewesen, „Inhalte und Angebote für die Kinder zu verbessern“, dankte Schultheiß der scheidenden Kindergartenleiterin und überreichte ihr, auch im Namen des Gemeinderats, einen Blumenstrauß.

Bewusste Entscheidung

Nach dem Abschied standen die Zeichen in der Ratssitzung auf Neubeginn. Birgit Benning habe die Leitungsstelle in Kanzach ganz bewusst ausgewählt, sagte der Bürgermeister bei der Einsetzung der Nachfolgerin.

Benning ist Kanzacherin und „im Kindergartenbetrieb kein Neuling mehr“. Ihre neue Rolle biete „vielerlei Möglichkeiten, Profil zu zeigen und sich einzubringen“, gab Schultheiß der neuen Kindergartenleiterin mit auf den Weg. „Als kommunaler Kindergartenträger wollen wir gemeinsam mit Ihnen den Kindergarten zum Wohle der Kinder weiterentwickeln.“

Er hoffe weiterhin „auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der Gemeindeverwaltung“ und wünschte Benning für ihre neue Aufgabe „viel Erfolg und Glück und viel Elan und Kreativität bei der praktischen Umsetzung Ihrer Ziele zum Wohle unserer Kindergartenkinder“. Auch für Birgit Benning gab es einen Blumenstrauß als Willkommensgruß der Gemeinde.