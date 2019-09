Kanalsanierung ist Thema

Gleich mehrere große Projekte stehen bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Kanzach am Dienstag, 10. September, an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Kanzach. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Aktuelle Berichte und Verschiedenes; Protokoll der Sitzung vom 19. August 2019; Sanierung der Kanalisation in der Riedlinger und Buchauer Straße; Breitbandförderverfahren – Förderantrag Mitverlegung; Vollmacht – Mitverlegung bei der innerörtlichen Backbone-Trasse; Sanierungsbedarf Dach des Kindergartens und Wohnung zweite Etage; Jahreshaushalt 2018 und Zwischenhaushalt 2019; Annahme einer Spende. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an, die die Themen Einvernehmensbescheid des Wasserwirtschaftsamts, Einnahmen und Ausgaben der Burgschänke sowie Personalangelegenheiten behandelt.