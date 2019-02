Kaffeeklatsch mit Musik und Sketchen

„Mit Kaffee und Humor kommt man dem Stress zuvor“: Unter diesem Motto lädt der Katholische Frauenbund am Donnerstag, 14. Februar, ab 14 Uhr, zum närrischen Kaffeeklatsch ins Bischof-Sproll Haus ein. Der Kaffeeklatsch in der Fasnetszeit hat große Tradition, daher veranstaltet der Katholische Frauenbund in diesem Jahr keinen Fasnetsnachmittag, sondern Kaffeeklatsch mit Musik und kleinen Einlagen zur Unterhaltung. Bei selbstgebackenen Kuchen und einer Tasse Kaffee soll an diesem Nachmittag das Gespräch miteinander nicht zu kurz kommen. Die Veranstalterinnen haben ein paar Sketche vorbereitet. Musikalisch wird der Nachmittag von Josef Magino und Rüdiger Klan umrahmt.