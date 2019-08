Kabelbrand macht drei Ortschaften stromlos

Ein Kabelbrand in der 20 000-Volt-Umspannstation Seekirch-Ödenahlen hat am Dienstag gegen 16 Uhr für einen Stromausfall in Ödenahlen, Ahlen und teilweise auch in Uttenweiler gesorgt.

Gegen 16 Uhr bemerkten Passanten, dass Rauch aus den Lüftungsschlitzen der Umspannstation herausquoll und riefen über Notruf die Feuerwehr. Fast gleichzeitig zeigte der Vorfall bei der Netze-BW eine Störung in der Umspannstation an.

Die Stützpunktwehr Bad Buchau sowie die Ortswehren aus Alleshausen-Seekirch und Tiefenbach fuhren ebenfalls die Einsatzstelle in der Nähe eines großen Schweinemastbetriebs an. Für die Feuerwehrleute wurde gleich sichtbar, dass sie zunächst nicht löschen konnten, bevor die Netze-BW den Strom nicht abgeschaltet hatte. Nach der Abschaltung öffneten die Einsatzkräfte mit Atemschutz und unter Anleitung eines Netze-BW-Mitarbeiters die Station und löschten den Kabelbrand mit Pulverlöscher, mussten aber teilweise auch diverse Verschlussklappen gewaltsam öffnen.

Nachdem das Feuer in den Kabelsträngen abgelöscht war, zeigte sich, dassan den Zuleitungen der Oberleitung mehrere Isolierungen an den Kabelsträngen weggebrannt waren. Zwischenzeitlich hatte die Netze-BW dafür gesorgt, dass zumindest Ahlen und Uttenweiler nach interner Umschaltung wieder am Stromnetz angeschlossen waren. Lediglich Ödenahlen war komplett stromlos. Mit Drucklüftern der Feuerwehr wurde der in der Nähe liegende Schweinestall belüftet. Aus dem Korb der Drehleiter konnte ein Mitarbeiter der Netze-BW dann die beschädigte Umspannstation von der Oberleitung abklemmen, damit wenigstens da der Strom wieder durchfließen konnte. Für die etwa 40 Ödenahler Bewohner wurde ein 100-KV- Notstromerzeuger aufgestellt.