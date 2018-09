Kabarett im Haus der Musik

Mit ihrem Programm „Em Urlaub“ kommen Werner Schwarz und Markus Rabe alias „Pfefferle und Ernst“ am Samstag, 15. September, nach Bad Buchau. Der Kabarettabend im Haus der Musik beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Werner Schwarz und Markus Rabe sind mit ihren Figuren „Pfefferle und Ernst“ weit über die Region hinaus bekannt geworden. 2016 wurden sie für den renommierten Sebastian-Blau-Preis in der Sparte Mundartkabarett nominiert. Letztes Jahr gastierten sie mit ihrem Programm „Auf am Sündabänkle“ schon einmal im Haus der Musik. In diesem Jahr wollen sie immer wieder neue, absolut typische Urlaubsszenen zeigen: ob am Strand, am Buffet oder am Abend beim Glas Wein auf dem Balkon. Schwarz und Rabe haben den schwäbischen Urlauber genau angeschaut und wollen sich mit dem Publikum aufmachen zu einem turbulenten Reiseabenteuer in bester schwäbischer Mundart. Informationen gibt es auch unter www.pfefferleundseinernst.de