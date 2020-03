Kabarett: Die Drei vom Dohlengässle suchen das Glück

Mit „Glück isch a Glücksach“ gastieren die Damen vom Dohlengässle am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr im Bad Buchauer Kurzentrum. Nach dem Erfolg 2018 sind die Drei mit ihrem schwäbischen Mutterwitz und neuem Programm wieder zu Gast am Federsee. Hildegard, Josefa und Emma schwätzen „übers Leben, komödiantisch, keck, knitz, direkt und gradraus und mit jeder Menge Dreiklang“, heißt es in der Ankündigung. Ansonsten werde „mit übervollem Herz gescherzt, gelacht, gejodelt, gesungen, getanzt, gesäuselt, gelobt, geguckt, geschäkert und mit allen Möglichkeiten ,glücklich zu sein’ geliebäugelt“. Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 16,50 Euro), in der Tourist-Information Bad Buchau, Telefon 07582/9336-0, oder für 20 Euro an der Abendkasse (ermäßigt 18 Euro). Foto: Privat