Küsse für den süßen Schneebären

Einen richtig coolen Eisbären haben die junge Schneekünstlerin Paulina und ihre Mama Birgitta Müller aus Bad Buchau gebaut. Beide finden ihr eisiges Kunstwerk total süß. Bleibt nur zu hoffen, dass das Schneebärchen nicht bei Paulinas zärtlichem Kuss auf die kalte Bärenschnauze dahinschmilzt. Was das Wetter betrifft, sind die Aussichten für alle Schneebären und Schneemänner bestens. Bei ruhigem Winterwetter dürften sich die Schneeskulpturen noch eine Weile halten. Und bei möglichem Neuschnee könnten sich zum Schneebären in Paulinas Garten ja noch ein paar coole Freunde gesellen. Haben auch Sie eine besondere Schneeskulptur erschaffen oder entdeckt oder ein schönes Bild der verschneiten Winterlandschaft gemacht? Dann lassen Sie es uns doch zukommen unter per E-Mail unter redaktion.riedlingen@schwaebische.de. Foto: privat