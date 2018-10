Küchenschätze aus drei Jahrhunderten

Am Wochenende, 20. und 21. Oktober, werden sieben Kochgruppen aus verschiedenen historischen Gruppen Speisen und Gerichte aus drei Jahrhunderten kochen. Sie verwenden dabei Rezepte aus verschiedenen Kochbüchern dieser Zeit.

Das berühmte französische „Le Viandier“, ein Schlüsselwerk der Mittelalterlichen Esskultur, steuert das Rezept zu einer „Crétonnée“ bei, einer sehr feinen Mousse aus Erbsen, Milch und Eiern. Im italienisch/französischen Liber de Coquina findet sich das Rezept für Gemüse englischer Art mit Hühnerbrust und Linsenmus. Daneben werden Äpfel verarbeitet, Confect und auch Marzipan hergestellt. Die Rezepte sind raffiniert und entsprechen überhaupt nicht der Vorstellung des dunklen Mittelalters.

Der Geschmack der historischen Küche kann an der Saucen-Probierstation selbst „erkostet“ werden. Und am Samstag kann man auch ein warmes Gericht aus dem Buch von guter Speise probieren (solange der Vorrat reicht). An anderer Stelle wird die Vielfalt der im Mittelalter bekannten Gewürze gezeigt und bei Führungen durch die Kochstationen werden detaillierte Erklärungen, auch zu den genannten Kochbüchern, gegeben. Die Besucher dürfen in die Kochtöpfe schauen und die Köche zu den historischen Rezepte befragen. Und für die kleinen Besucher wird es einen kleinen Spieltisch geben.