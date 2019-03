Jungnarren zeigen Show-Talent

Zum Start in die Fasnetsferien haben sich am Glombigen Donnerstag Kinder bis zwölf Jahre in der Festhalle der Bad Buchauer Federseeschule vergnügen können. Die Damen vom Kinderballteam der Moorochsen, allen voran Nadine Grübel, haben mittlerweile zum achten Mal diesen Kindernachmittag organisiert und zusammengestellt. So war die Halle wieder bis auf den letzten Platz gefüllt.

Den Startschuss um 14 Uhr gab der Zunftrat, der wiederum unter Anstrengung all seiner Kräfte den Kindernarrenbaum stellte. Die drei Jungnarren Fiona Medve, Sina und Svenja Grübel führten durch das zweieinhalbstündige Programm. Das Musikschulfach Musik und Bewegung/Tanz gab den Start mit einem tollen Hip-Hop-Auftritt, bei dem 26 junge Tänzerinnen und Tänzer mitwirkten.

Mit Benji Ballon auf die Bühne

Nach verschiedenen Mitmachtänzen wurde es spannend, denn die kleinen Gäste konnten mit dem Clown Benji Balloon gemeinsam auf die Bühne. Eine Schar sportlicher Pippi Langstrumpfs und Tommys der Turntiger des SV Bad Buchau turnten anschließend im Parcours. Die neu gegründete Mini-Garde der Narrenzunft Moorochs erntete viel Applaus nach ihrem gelungenen Auftritt. Die 17 Mädchen zeigten, was sie nach einem halben Jahr Training schon konnten.

Es ging gleich anspruchsvoll weiter, denn die Schülerinnen und Schüler der Kassen 4 aus der Federseegrundschule beeindruckten mit ihrem akrobatischen Können. Selbstverständlich zeigten sich auch die Jungnarren auf der Bühne. Als Dorfkinder verkleidet und mit Bobby Cars ausgestattet, tanzten sie zum entsprechenden Ohrwurm. Nachdem die drei Gewinner des Malwettbewerbs der Federseegrundschule prämiert wurden, endete das Programm mit einem tollen Auftritt der Gardemädels aus der Moorochsenzunft.

Zum Schluss gab es, wie bei den Moorochsen üblich, ein Finale, bei dem alle Akteure nochmals auf die Bühne kommen durften. Der Kinderball war zum achten Mal in Folge ein voller Erfolg. Dazu trugen aber nicht nur Akteure und Gäste bei, sondern auch die Teams der Moorochsen für die Technik, in der Küche und am Ausschank, sowie an den verschiedenen Angeboten wie Tattoos und Luftballontiere für die Kinder.