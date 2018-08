Junger Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag bei Bad Buchau ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 22 Uhr auf der Landstraße 270 zwischen Bad Buchau und Moosburg. Kurz zuvor war es dort zu einem Wildunfall gekommen. Eine Frau erfasste mit ihrem Fahrzeug ein Tier. Sie stellte ihr Auto in einer Einfahrt ab und schaltete das Warnblinklicht ein. Ein 46-Jähriger hielt mit seinem Pickup neben der Frau und erkundigte sich, ob sie Hilfe benötige. In diesem Moment krachte ein VW ins Heck des Pickups. Durch den Aufprall wurde der 20-jährige Fahrer des VW schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Die Feuerwehr war ebenfalls mit mehreren Männern im Einsatz. Sie unterstützte die Polizei beim Absperren der Unfallstelle und band aus dem VW ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Die Fahrbahn musste für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt werden.Ein Abschlepper holte den VW ab. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang und schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 120 00 Euro.