Junge Erwachsene packen für den Frieden an

Seit 1962 fahren junge Menschen aus dem Federseegebiet im Auftrag des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge ins europäische Ausland, um bei der Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräberstätten und Soldatenfriedhöfen mitzuhelfen. In diesem Jahr war ein Einsatz in Ungarn geplant. Alles war schon gebucht und vorbereitet, doch dann kam die Corona-Pandemie und alles kam anders. Obwohl alle Volksbundprojekte im Ausland abgesagt werden mussten, ergab sich eine andere Möglichkeit: Unter Leitung von Klaus Knoll und Jürgen Mattmann steuerte eine Gruppe junger Erwachsener erstmals ein Ziel in Deutschland an. Innerhalb der durch Corona vorgegebenen Rahmenbedingungen konnte das Jugendlager mit reduzierter Teilnehmerzahl, verkürzter Dauer und angepasstem Programm die volksbundeigene Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte auf der Ostseeinsel Usedom besuchen.

Dort packten die jungen Erwachsenen in einem zweitägigen Arbeitseinsatz auf der benachbarten Kriegsgräberstätte an. Der Friedhof auf dem Golm, der höchsten Erhebung Usedoms, ist die größte Kriegsgräberstätte in Mecklenburg-Vorpommern und eine der größten in Deutschland.

Noch stärker als die praktische Arbeit auf der Kriegsgräberstätte stand in diesem Jahr das Thema „75 Jahre Kriegsende“ im Vordergrund. Bereits auf ihrer Reise hatten die Teilnehmer in Berlin das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park und das Deutsch-Russische Museum besucht.

In der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm standen neben dem Arbeitseinsatz Workshops, eine kurze Einführung in die polnische Sprache und Ausflüge an. Das Wetter ließ zu, dass die Gruppe viel Zeit im Freien verbringen konnte. Sie badete an den weitläufigen Sandstränden der Usedomer Kaiserbäder, machte eine Ostsee-Schifffahrt und besuchte das Historisch-Technische Museum in Peenemünde. Dort befand sich von 1936 bis 1945 das größte militärische Forschungszentrum Europas. Das Museum dokumentiert die Geschichte der ersten Großraketen, die größtenteils von Zwangsarbeitern gefertigt wurden und ab 1944 als „Vergeltungswaffen“ zum Einsatz kamen.

Da der internationale Bezug in der Jugend- und Bildungsarbeit des Volksbunds besonders wichtig ist und die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm eine besondere Rolle für die deutsch-polnischen Verständigung spielt, standen auch Exkursionen nach Polen auf dem Programm. Die heute polnische Hafenstadt Swinoujscie (Swinemünde) wurde am 12. März 1945 auf Bitte der Roten Armee von der US Army Air Force bombardiert und weitgehend zerstört. Die meisten der Tausenden von Bombenopfern – Swinemünde war damals mit Zehntausenden von Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten überfüllt – ruhen heute in Massengräbern auf der Kriegsgräberstätte auf dem Golm. Die Fahrt ins polnische Stettin (Szcecin) begann mit einer Führung auf der deutschen Kriegsgräberstätte in Neumark (Stare Czarnowo), auf der über 21 000 Kriegsopfer ruhen. Besonders interessant war für die Gruppe, dass die 2008 im ehemals westpreußischen Marienburg (Malbork) gefundenen über 2000 Toten hierher umgebettet wurden. Das Jugendlager Federsee hatte Marienburg im Vorjahr besucht.

In Stettin erwartete die jungen Erwachsenen eine Führung durch die Stadt mit ihrer 700 Jahre dauernden deutschen Geschichte. Vom Krieg zeugt noch die Luftschutzbunkeranlage unter dem Hauptbahnhof, die eine der größten ihrer Zeit war. Die Ausstellung im Untergrund erläutert die deutsch-polnische Geschichte.

Für Klaus Knoll war diese deutsch-polnische – die europäische – Dimension der Veranstaltung besonders wichtig: „Gerade in Zeiten, in denen das Ansehen Polens in der Europäischen Union etwas angekratzt ist und aufgrund der Corona-Pandemie die europäischen Grenzen phasenweise sogar geschlossen wurden, ist es wichtig, dass die europäische Verbundenheit weiter gelebt wird, gerade auch durch Besuche und Begegnungen im Nachbarland.“

Bei einem Workshop zur Vorbereitung der abschließenden Gedenkfeier überlegten sich die Teilnehmer, was das Kriegsende am 8. Mai 1945, was 75 Jahre Frieden für jeden persönlich bedeutet. Bei der Gedenkfeier trug dann jeder seine Gedanken dazu vor. So etwa Marvin Motzet, langjähriger Teilnehmer am Jugendlager: „Ob Niederlage, Sieg, Befreiung oder einfach ‚Stunde Null‘, der 8. Mai 1945 bedeutet für mich, dass der grausamen Diktatur unter dem Nazi-Regime ein Ende gesetzt wurde und sich die Tür in eine neue freie Welt öffnete. Jeder soll das denken und tun können, was ihn selbst antreibt.“

Klaus Knoll zog ein positives Fazit: „Trotz aller Einschränkungen durch Corona fanden wir auf dem Golm ideale Rahmenbedingungen vor.“ Auch Jürgen Mattmann war am Ende – auch auf dem Rückweg machte die Gruppe noch einige interessante Abstecher – sehr zufrieden: „Das war Arbeit für den Frieden 2020 – trotz oder gerade wegen der aktuellen Krisen in Europa und der Welt. Das Leitmotiv ‚75 Jahre Kriegsende‘ führte die jungen Menschen des Jugendlagers Federsee an historisch äußerst relevante Orte im Osten und Nordosten Deutschlands und ins polnische Grenzgebiet – sehr beeindruckend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“