Jugendliche pflegen Gräber der Gefallenen

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiert in den Sommerferien ein Jugendlager in Belgien. Junge Leute aus der Region können mithelfen, einen Soldatenfriedhof zu erhalten, und die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte der Gastgeberregion kennenlernen.

Die Reise wird zunächst nach Lommel in den Nordosten des Landes führen. Dort wird die Gruppe auf der größten deutschen Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa, auf der fast 40 000 Gefallene liegen, bei der Pflege und Instandhaltung der Gräber mitwirken. In der zweiten Woche wird die Geschichte des Ersten Weltkriegs in Westflandern im Fokus stehen. Oostduinkerke an der flämischen Küste ist dafür ein idealer Standort.

Die Arbeit auf dem Friedhof und geschichtsträchtige Exkursionen sind die eine Seite eines solchen Jugendlagers, das Kennenlernen von Land und Leuten die andere. Ein attraktives Freizeitprogramm wird der Gruppe Geschichte und Gegenwart der Gastgeberregion näher bringen. So sind Ausflüge nach Brüssel sowie eine Hafenrundfahrt in Antwerpen und Baden an der flämischen Küste geplant. Auf der Rückreise durch Nordfrankreich wird Reims in der Champagne angesteuert.

Am Jugendlager vom 5. bis zum 18. August können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren teilnehmen. Der Teilnehmerbeitrag für Unterkunft, Verpflegung und Ausflugsprogramm beträgt 340 Euro (Volksbundmitglieder 315 Euro).

Der Volksbund widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. In seiner Obhut befinden sich heute 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. Die Jugend- und Bildungsarbeit des Volksbunds führt junge Menschen an die Kriegsgräberstätten, von denen als eindrückliche Lernorte die Mahnung zum Frieden und zur Versöhnung ausgeht.