Jugendlager Federsee arbeitete in Costermano

Junge Leute aus dem Federseegebiet haben im Auftrag des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den Sommerferien auf einer Kriegsgräberstätte im Ausland mitgearbeitet. Das diesjährige Ziel des „Jugendlagers Federsee“ unter ehrenamtlicher Leitung von Klaus Knoll und Thomas Scheb war Costermano sul Garda. Dort ruhen oberhalb des Gardasees auf einer der größten deutschen Kriegsgräberstätten Italiens rund 22 000 Tote des Zweiten Weltkriegs.

Zur Jugendarbeit des Volksbunds gehört nicht nur die gemeinsame Arbeit auf Kriegsgräberstätten, sondern auch die Auseinandersetzung mit der deutschen und europäischen Geschichte. Auf dem Weg nach Costermano legte die Gruppe deshalb Zwischenstopps in Toblach und Pordoijoch in den Südtiroler Dolomiten ein, wo sie Einblicke in die Gebirgskämpfe der beiden Weltkriege erhielten.

Am Gardasee war die 24-köpfige Gruppe in einer Selbstversorgerunterkunft bei Marciaga untergebracht, das zur Gemeinde Costermano gehört. Hier halfen die jungen Leute mit, die große deutsche Kriegsgräberstätte in einem würdigen Zustand zu erhalten. Auf dem Großteil der Gräber jäteten sie Unkraut und entfernten auf der ganzen Anlage Efeu.

Im Eingangsgebäude des Friedhofs befindet sich eine Ausstellung, die neben dem Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg auch Biografien von hier Begrabenen vorstellt: Kindersoldaten, Familienväter, Deserteure, Widerstandskämpfer, Kriegsverbrecher – Täter und Opfer, Unschuldige und Schuldige. Es gibt nur wenige Friedhöfe, auf denen das Spannungsfeld der Erinnerungskultur so deutlich wird wie in Costermano. „Die Friedhöfe des Volksbunds und die Geschichten hinter den Gräbern bieten einen ganz besonderen Zugang zu unserer Geschichte“, betont Klaus Knoll. Im Rahmen von Gruppenarbeiten beschäftigten sich die jungen Leute mit solchen Lebensläufen und stellten sie sich gegenseitig vor.

Bei der abschließenden Gedenkfeier hatten die jungen Helfer die Möglichkeit, im Rahmen des Totengedenkens auch an Kriegstote aus ihren eigenen Familien zu erinnern. Sie hatten dazu vorab recherchiert und Namen und Schicksale aus ihren eigenen Familien mitgebracht.

Neben der Arbeit auf dem Friedhof blieb auch genug Zeit, den Gardasee und seine Umgebung zu erkunden. „Die Mischung aus gemeinsamer Arbeit auf dem Friedhof und historisch-politischer Bildung an authentischen Orten der Geschichte, verbunden mit einem attraktiven Freizeitprogramm, hat auch in diesem Jahr wieder sehr gut funktioniert“, blickt Klaus Knoll zufrieden auf die zwei Campwochen zurück. „Ich war schon öfters im Urlaub am Gardasee, wusste aber bis vor unserer Fahrt kaum etwas über die Geschichte dieser Region“, zog eine Teilnehmerin ein positives Fazit und ein Teilnehmer ergänzte „Man kann von Sommerurlaub mehr mitnehmen als nur gute Bilder. Das war einer meiner Urlaube, bei dem ich am meisten gelernt habe, und ich freue mich darauf, in Zukunft wieder dabei zu sein.“