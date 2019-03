Josef Laupheimer verlässt die Seelsorgeeinheit

Vikar Josef Laupheimer (57), verlässt die Seelsorgeeinheit Federsee im Dekanat Biberach und wird im Herbst Pfarrer der Seelsorgeeinheit Stuttgart-Ost. Das teilt das Dekanat mit.

Josef Laupheimer wuchs in Riedlingen auf, er studierte in Tübingen und an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt Theologie. Nach dem Erwerb des Theologiediploms absolvierte er ein Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik und arbeitete ab 1994 in Hamburg bei einer diakonischen Einrichtung der evangelischen Kirche in der Wohnungslosenhilfe, ab 2007 in leitender Funktion beim Caritasverband für Hamburg.

Nach fast 20 Jahren in der sozialen Arbeit in Hamburg, entschloss sich Laupheimer Priester zu werden und trat 2014 ins Rottenburger Priesterseminar ein. 2016 wurde er in Friedrichshafen zum Priester geweiht. Seit September 2016 ist er Vikar in der Seelsorgeeinheit Bad Buchau.

Zur Seelsorgeeinheit Stuttgart-Ost gehören die Gemeinden Herz Jesu, Heilig Geist, Hl. Bruder Klaus v. Flüe und St. Nikolaus in Stuttgart in Seelsorgeeinheit mit der Katholischen Ungarischen Gemeinde Szent Gellért in Stuttgart.