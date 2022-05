Buchauer Freibad mit Minigolfanlage startet in die Saison

Der Sommer kann kommen: Das Bad Buchauer Freibad ist bereit für die Badegäste – und nach langer Suche sind auch zwei neue Pächter für den Kiosk gefunden: Sven Reiff und Christoph Zinken werden in der kommenden Badesaison die Gäste bewirten und auch die Minigolfanlage betreiben. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Badespaß an Christi Himmelfahrt beginnen.

Händeringend und über mehrere Monate hat die Stadt Bad Buchau nach neuen Pächtern für den Freibadkiosk gesucht und dabei auch über die Region hinaus ausgeschrieben. Doch nun sind mit Sven Reiff und Christoph Zinken gleich zwei neue Pächter gefunden, die derzeit schon „schwer am Arbeiten“ seien, um alles für die Saison vorzubereiten, so Hauptamtsleiter Klaus Schwenning in der Sitzung des Gemeinderats: „Wir sind in gutem Kontakt miteinander.“ Im Gremium stellte das Pächter-Duo auch gleich seine Pläne für den Kioskbetrieb vor.

Freibadpartys am Freitagabend

In einem ersten Schritt wolle man zunächst dafür sorgen, dass die Badegäste gut versorgt seien und deshalb die Öffnungszeiten an den Badebetrieb ausrichten, erläuterte Sven Reiff, der von seinem Kompagnon Christoph Zinken, einem gelernten Koch und Konditor, begleitet wurde. Möglichst noch in dieser Saison soll aber der Kioskbetrieb weiter ausgebaut werden.

Angedacht seien etwa kleine Feste oder Themenabende am Freitag, etwa einen Salsa-Abend. Und da das Pächter-Duo über den Buchauer Musiker Charly Braig vermittelt wurde, sei davon auszugehen, dass auch „Die Trollys“ mal im Freibad auftreten werden, fügte Bürgermeister Peter Diesch schmunzelnd hinzu. Langfristig soll dann der Kiosk ganz unabhängig vom Freibad betrieben werden, so Reiff, der schon seit 13 Jahren in Bad Buchau wohnt und deshalb mit den Örtlichkeiten vertraut ist.

Von den beiden Kioskpächtern mitversorgt wird auch die 18-Loch-Minigolfanlage, die sich zwar innerhalb des Freibadgeländes befindet, aber unabhängig vom Bad besucht werden kann. Schläger und Bälle können die Minigolfspieler am Kiosk ausleihen.

Neues Zugangssystem lässt auf sich warten

Zumindest in den ersten Wochen erwartet die Kioskbetreiber wohl auch noch eine weitere Aufgabe. Wegen „Lieferschwierigkeiten auf dem globalen Markt“ verzögere sich der Aufbau des geplanten neuen elektronischen Zugangssystems zum Bad, bedauerte Hauptamtsleiter Schwenning. So werde man wohl zwei Wochen mit eigenem Personal an der Kasse überbrücken müssen, wobei auch die Pächter ihre Mithilfe angeboten hätten. Darüber hinaus werden die Vorbereitungen bis Christi Himmelfahrt abgeschlossen und das Bad bereit für die Gäste sein.

Künftig sollen die Besucher dann über ein Drehkreuz mit kombiniertem Kassenautomaten, der sowohl für Kartenzahlung als auch Bargeld ausgelegt ist, ins Freibad gelangen. Der Gemeinderat hat den Auftrag in Höhe von gut 59 340 Euro an den einzigen Anbieter, die schweizer Firma Skidata, vergeben. Außerdem wurden weitere Maßnahmen für die Neugestaltung der Eingangsituation beschlossen, die sich auf insgesamt 80 760 Euro belaufen und in diesem und nächsten Jahr umgesetzt werden sollen.