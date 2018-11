„Jeder kann mithelfen“

Ohne Blut kein Leben – und ohne Blutspenden keine medizinische Hilfe. Doch dem DRK-Ortsverein Bad Buchau stehen für die wichtigen Blutspende-Aktionen immer weniger Helfer zur Verfügung. Im Interview mit SZ-Redakteurin Annette Grüninger ruft der Buchauer DRK-Bereitschaftsleiter Mathias Winkler dazu auf, sich im Arbeitskreis Blutspenden zu engagieren.

SZ: Herr Winkler, gehen dem Buchauer DRK-Ortsverein die Helfer aus?

Winkler: So dramatisch würde ich die Lage nicht beschreiben, aber wir haben häufiger Probleme, weil Ältere ausscheiden und Jüngere zwar nachkommen, aber nicht mehr in dem Maße verfügbar sind. Sie sind zu stark eingebunden in Studium und Berufsausbildung, das ist eine harte Konkurrenz für uns. Und auch Quereinsteiger gibt es heute eigentlich kaum mehr.

Woran liegt das?

Das fragen wir uns auch oft. Wir haben tolle Angebote. Man kann sich gut bei uns entwickeln und sich sinnvoll engagieren. Als Verein sind wir gut integriert und erfüllen zahlreiche soziale Aufgaben. Vielleicht haben viele Ängste und Sorgen, dass sie im DRK etwas machen müssen, dem sie nicht gewachsen sind. Aber wir haben ein breites Aufgabenspektrum: Jugendarbeit, Blutspenden, Senioren- und Behindertenhilfe – da gibt es viele Felder, wo man nicht unbedingt am offenen Herzen operieren muss. (lacht) Auch diejenigen, die kein Blut sehen können, sind bei uns herzlich willkommen.

Bei so vielen Kindern dürfte doch der Nachwuchs gesichert sein.

So einfach ist das nicht. Wenn die Kinder älter werden, brechen sie häufig weg. Wenn von zehn immer wenigstens zwei bleiben würden, wäre das schon ganz gut. Leider schaffen wir oft nur 10 Prozent. Die anderen hören häufig zwischen 15 und 16 Jahren auf. Dabei wäre das ein gutes Alter für die wichtige Ausbildung zur Mitarbeit im Sanitätsdienst und für die Übernahme von Verantwortung, wie zum Beispiel in der Jugendarbeit. Wir möchten neue Sanitäter, neue Einsatzkräfte gewinnen. Denn die Aufgaben werden immer mehr und es gibt immer weniger Schultern, auf die sich die Arbeit verteilt. In den Schnelleinsatzgruppen und im Katastrophenschutz ist die Bevölkerung auf unsere Hilfe angewiesen. Unser oberstes Ziel ist die optimale Patientenversorgung. Dafür ist eine gute Ausbildung und ein stetiges Engagement unabdingbar.

Und wie sieht es bei den Blutspenden aus?

Im Arbeitskreis Blutspenden hatten wir früher viel mehr Mitglieder die auch tagsüber ein bisschen Zeit hatten, um an den Blutspendeterminen pünktlich um 12.30 Uhr mit dem Aufbauen zu beginnen, alles herzurichten, das Essen zu kochen. Sie waren eine wichtige Unterstützung und eine eigens dafür eingerichtete Gruppe, um die ohnehin stark eingespannten aktiven Einsatzkräfte zu entlasten. Mittlerweile ist es andersherum: Ohne die Unterstützung der aktiven Einsatzkräfte könnte der Arbeitskreis die Blutspendetermine nicht stemmen.

Wie viele Helfer sind hier im Einsatz?

Das Jugendrotkreuz unterstützt uns bei der Getränkeausgabe und Vorbereitung. Vier davon kümmern sich regelmäßig um die Kinderbetreuung, die wir während der Blutspendeaktionen anbieten. Insgesamt sind etwa 25 Helfer im Einsatz. Die Blutspendetermine liegen immer an einem Freitag. Das hat leider zur Folge, dass uns nachmittags die Leute fehlen, weil sie noch arbeiten. Doch der Wechsel auf einen anderen Tag ist schwierig. Der Blutspendedienst Ulm, welcher die Abnahme durchführt, ist nur werktags im Einsatz.

Welche Aufgaben fallen bei den Blutspendeterminen an?

In den Händen des DRK-Ortsvereins liegt die Gesamtorganisation. Unsere Helfer kümmern sich um die Versorgung der Spender mit Essen und Getränken, aber auch um die Anmeldung. Ein Team von Sanitätern und die älteren Mitglieder des Jugendrotkreuzes betreuen die Blutabnahme am Bett und assistieren dem Blutspendedienst. Andere betreuen nach der Abnahme im Ruheraum die Spender. Da geht es darum, da zu sein, Ansprechpartner zu sein, die Erstversorgung zu übernehmen, falls jemand kollabiert – das kommt pro Blutspende ein- bis zweimal vor. Dann braucht Kenntnisse in Erster-Hilfe.

Und wie kann man mithelfen, wenn man kein Blut sehen kann?

Wer kein Blut sehen kann, könnte zum Beispiel bei der Anmeldung mithelfen. Ein großer Teil ist auch in der Küche tätig oder im Service, also Essen servieren, die Blutspender bedienen, danach schauen, dass die Tische sauber sind. Und auch schon im Vorfeld fallen manche Arbeiten an, wie zum Beispiel Aufbauen und Einkaufen, die Blutspendenbanner aufhängen, die Räume vorbereiten – man kann sich auf die vielfältigsten Wege und auf unterschiedlicher Weise einbringen.

Wer kann bei Ihnen mithelfen?

Die Helfer bei der Blutabnahme sollten mindestens 16 Jahre alt sein – bei allen anderen Bereichen gibt es keine Altersgrenze, vom Kindesalter bis zum Rentenalter kann hier jeder mithelfen. Ziel ist aber schon, ein festes Team im Arbeitskreis Blutspende aufzubauen. Wenn wir jedes Mal einen fliegenden Wechsel haben, wird’s schwierig. Natürlich ist es Arbeit, aber nicht nur. Als Mitglied kann man zum Beispiel einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs belegen, kann Teil eines Vereins, eines Teams werden und sich sinnvoll beteiligen. Man kann sich fortbilden, sich persönlich weiterentwickeln und kann abseits seines gewohnten Arbeitsalltags etwas anderes sehen.

Wie ist es sonst so um die Blutspende gestellt? Wird genügend Blut gespendet?

Deutschlandweit spenden nur drei Prozent von denjenigen, die eigentlich Blut spenden könnten. In Bad Buchau dürften es schätzungsweise zwischen sieben bis zehn Prozent sein. Im Vergleich schneiden die ländlichen Regionen immer besser ab als die Städte. Allerdings sind für uns als durchführende Organisation 160 bis 180 Blutspenden pro Termin nicht befriedigend. Noch vor fünf Jahren lagen wir bei 230 Blutspenden und ganz früher haben wir auch schon 300 Blutspenden gehabt. Das beste Ergebnis lag bei 380 Blutspenden – da sind wir heute weit davon entfernt. Um mehr Blutspender zu gewinnen, haben wir schon die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert: Aktionen für Erstspender, Schokolade verteilen, verschiedene Essensangebote. Und wir wollen auch immer wieder Leute ansprechen, zum Blutspenden zu gehen. Denn Blutspenden tut nicht weh. Es gibt da ein Beispiel von einem Mann, der vier Mal am Herzen operiert wurde – und sein Leben 30 Blutkonserven verdankt. Es gibt keine Alternative, weil Blut bis heute nicht künstlich reproduzierbar ist.