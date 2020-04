„Jeder kann einen Beitrag leisten“

Die Corona-Krise wird zur Geduldsprobe für Einzelhandel und Gastronomie. Viele leben derzeit von der Substanz – doch wie lange noch? Erwarten uns nach der Krise leere Schaufenster und verödete Innenstädte?SZ-Redakteurin Annette Grüninger hat mit Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gesprochen – und auch darüber, wie jeder Einzelne Gewerbe und Gastronomie vor Ort unterstützen kann.

SZ: Herr Diesch, wie ist Ihr Eindruck, wie kommen die Buchauer Gewerbetreibende und Gastronomen bisher durch die Krise?

Diesch: Ohne Zweifel: die allermeisten leiden sehr. Es gibt durchaus den einen oder anderen Handwerksbetrieb, der weiterhin ohne Auftragseinbußen weiterarbeitet. Aber den Einzelhändlern oder der Gastronomie geht es nicht gut; eine Ausnahme dürfte der Lebensmittel-Einzelhandel sein. Aber selbst bei Bäckern und Metzgern hat man den Eindruck, dass sie mit Umsatzrückgängen zurechtkommen müssen. Was mir sehr gut gefällt, ist die Kreativität unserer Gastronomie, die aus der Not eine Tugend gemacht hat: viele haben spontan auf Liefer- und Abholservice umgestellt – und viele Bürger nehmen die Angebote auch dankbar an.

Die strengen Auflagen zum Infektionsschutz haben sich mittlerweile etwas gelockert. Hat das die Situation für den Einzelhandel Ihrer Ansicht nach entspannt?

Zumindest mal für einzelne Betriebe. Aber es ist schon zu beobachten, dass Kunden noch sehr vorsichtig und zurückhaltend sind, auf Abstand achten – und wohl auch aufgrund der Unsicherheit eher weniger Geld ausgeben. Der bereits verlorene Umsatz ist deshalb wohl kaum aufholbar. Insofern wird man schon jetzt sagen können, dass 2020 für alle ein ganz schwieriges Jahr sein wird.

Trotz der Lockerungen müssen wir uns wohl alle auf einen langen Ausnahmezustand einstellen. Was kann die Stadt unternehmen, damit die Buchauer nach der Krise keine verödete Innenstadt vorfinden?

Wir können da selbst natürlich keine Wunder bewirken. Aber wir haben da sicher ein paar Instrumente an der Hand, die wir gerne auch einsetzen: so unterstützen wir gerne werblich, zum Beispiel. haben wir eine Liste mit den angebotenen Liefer- und Abholangeboten unserer Gastronomen zusammengestellt und unter die Leute gebracht, unter anderem auch über unser Federseejournal. Wir unterstützen als Stadt auch finanziell die Werbekampagne „#ihrwirhier“ in der „Schwäbischen“ zusammen mit der WGB. Hinzu kommen finanzielle Erleichterungen wie die aktuelle Aussetzung der Fremdenverkehrsbeiträge und der Sondernutzungsgebühren. Es sind ja auch derzeit leider keine Touristen in der Stadt. Parallel machen unsere Gelben Engel vom Bauhof derzeit ihre Hausaufgaben, damit unser Städtle sein gepflegtes Ambiente behält. Und sollte ein Konjunkturförderprogramm kommen – was ich sehr hoffe – dann fallen uns da schon einige größere Investitionen ein, die dazu beitragen können, die örtliche Wirtschaft wieder anzukurbeln…

Ganz aktuell planen derzeit in Zusammenarbeit mit der WGB eine Aktion bei uns auf dem Marktplatz: Wir stellen ab Mitte nächster Woche eine Hütte von unserem Weihnachtsmarkt auf, die jeden Tag abwechslungsweise ein anderer gastronomischer Betrieb – sofern WGB-Mitglied – als Ausgabestelle für seine gastronomischen Angebote nutzen kann. Die Kosten für die Hütte, deren Aufstellung und Stromversorgung übernehmen wir; wir verlangen auch keine Nutzungsgebühren oder ähnliches. Wir hoffen damit einen kleinen, bescheidenen Beitrag zum Überleben der Betriebe beisteuern zu können… ich denke, das ist eine schöne Sache.

Und wie wiederum können die Bürger ihre Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen vor Ort unterstützen?

Jeder Bürger kann dazu beitragen, in dem sie zum Beispiel Gutscheine der örtlichen Geschäfte erwerben und gegebenenfalls verschenken, oder anstatt im Versandhandel zu bestellen, mal nachfragen ob der Einzelhändler vor Ort nicht dieselbe Ware ebenfalls liefern kann. Jeder Cent der vor Ort bleibt, hilft! Und wie schon erwähnt: Viele nutzen bereits heute das vielfältige Liefer- und Abholangebot unserer Gastronomiebetriebe. Auch ich und meine Familie mache das gerne – und genieße das sehr!

Mit der Corona-Krise wird vielen Menschen erst bewusst, welche Bedeutung der öffentliche Raum mit Geschäften, Gaststätten und Cafés für das Zusammenleben in einer Stadt hat. Glauben Sie, hier findet ein Umdenken statt?

Ja, davon bin ich überzeugt. Das wird einer der wenigen positiven Effekte der Krise sein. Und vielleicht auch das sich immer stärker werdende Anspruchsdenken dürfte sich wieder relativieren. Vielen war nicht mehr bewusst, wie gut es uns eigentlich ging… und wie zerbrechlich unser Wohlstand doch ist. Vielleicht ein heilsamer Schock, wer weiß.

Was vermissen Sie denn persönlich in diesen Zeiten?

Sich spontan für eine Freizeitaktivität entscheiden zu können, zum Beispiel einfach mal übers Wochenende ins Allgäu oder an den Bodensee fahren zu können – oder „einfach“ mal in ein Restaurant meiner Wahl gehen zu können, Freunde zu treffen, gemeinsam ein gemütliches Bierchen zu trinken… und sorgenfrei die Zeit zu genießen.

Und wenn die Corona-Krise überwunden ist: Was werden Sie dann als erstes machen?

Da muss ich nicht lange überlegen: Urlaub mit meiner Familie und die Seele baumeln lassen…