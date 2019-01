Jakobskreuzkraut macht Viehhaltern zu schaffen

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft geht weiter. So sei die Zahl der Landwirte in den Kreisen Biberach und Sigmaringen 2018 um rund 1,9 Prozent zurückgegangen, vermeldete Geschäftsführer Niklas Kreeb bei der Hauptversammlung des Kreisbauernverbands in Bad Buchau in seinem Geschäftsbericht.

Aktuell gehören 3628 Mitglieder dem Kreisbauernverband an. Sie nahmen in den beiden Geschäftsstellen Biberach und Sigmaringen sowie in der Außenstelle Riedlingen 2018 insgesamt 12 550 Einzelberatungen in Anspruch, ob bei der Antragsstellung oder in Steuer-, Rechts- und Rentenangelegenheiten.

Außerdem hat der Verband im vergangenen Jahr 95 Versammlungen, Aktionen, Pressekonferenzen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen haben die Landwirte organisiert. Insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sei der Verband sehr rührig gewesen, blickte Kreeb zurück und nannte dabei die gemeinsame landesweite Aktion „Baden-Württemberg blüht auf“, bei der auch im Verbandsgebiet viele Blühstreifenfelder angelegt wurden. Kreeb: „Dies war ein wichtiger Beitrag, um den Verbrauchern zu zeigen, wie sich auch die Landwirtschaft für die Natur und deren Erhalt intensiv und engagiert einsetzt.“ Schließlich sei es mit dem Ruf der Landwirte in den Medien nicht zum Besten bestellt, kritisierte der Geschäftsführer und verwies auf die Diskussionen zum Themen Grundwasserschutz oder Insektensterben.

Neben solchen, laut dem Verband einseitigen, Schuldzuweisungen machten den Landwirten auch der trockene Sommer oder das Jakobskreuzkraut zu schaffen. Gerate der giftige Korbblütler unter die Futterpflanzen, könne er beim Vieh etwa zu großen Leberschäden und letztlich zum Tod führen. Gemeinsam mit der Pollenvereinigung Allgäu-Bodensee-Oberschwaben setze sich der Kreisbauernverband deshalb für eine Bekämpfung der Massenbestände ein. Eine Liste mit 5800 gesammelten Unterschriften wurden bereits 2017 an Landwirtschaftsminister Peter Hauk überreicht, der den Landwirten Hilfe zusagte.

Das Ergebnis dieser Bemühungen: Straßenbauämtern und Straßenmeistereien würden nun verstärkt geschult und die Öffentlichkeit mit Informationsmaterial zum Erkennen und korrekten Entsorgen der Kreuzkräuter versorgt. „Der erste wichtige Schritt ist getan, es gibt allerdings in der Zukunft noch viel zu tun“, fasste Kreeb zusammen. „Wichtig ist, dass von allen Seiten unserer Gesellschaft auf das Bekämpfen und Beseitigen der Kreuzkräuter hingewiesen und informiert wird.“