Jahreskonzert des Silcherchors Donau-Bussen

Für sein Chorkonzert am 1. Mai hat sich der Silcherchor Donau-Bussen im Großen Kursaal von Bad Buchau eingemietet. Wie der Chor in einer Pressemitteilung verkündet, will sich der Chor in diesem Jahr ganz einfach mit bewährten und auch neuen a capella Sätzen als echter, reiner Männerchor präsentieren. Das Motto des Konzerts, das um 20 Uhr beginnt, lautet: „Von fröhlicheren Zechern, Walfischen und Frühlingsfreuden…“ Neu am Dirigentenpult ist Oliver Haux aus Biberach. Er und seine Sänger haben Kompositionen ihres Namensgebers Friedrich Silcher ebenso im Programm wie Stücke von Franz Schubert, Hubert von Goisern, den Wise Guys und Freddy Mercury.