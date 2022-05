Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Moorochs

Nach zwei Hauptversammlungen unter erschwerten Corona-Bedingungen hält die Bad Buchauer Moorochsenzunft wieder eine weitgehend normale Hauptversammlung am traditionellen Termin, dem Vorabend vor Christi Himmelfahrt, ab. Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet also am Mittwoch, den 25. Mai, statt.

Um eine unnötige Enge zu vermeiden findet die Veranstaltung im Saal Bad Buchau des Kurzentrums in Bad Buchau statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die Versammlung wird sich auf die satzungsmäßig notwendigen Regularien und die Wahlen von Vater Federsee, Büttel und Kassenprüfer beschränken. Unter Vorbehalt wird es einen kleinen Ausblick auf die Aktivitäten anlässlich des 60-jährige Bestehen der Moorochsenzunft im kommenden Jahr geben.