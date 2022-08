Jahresausflug des Schwäbischen Albvereins Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit konnte am 30. Juli der beliebte Jahresausflug des SAV Bad Buchau endlich wieder stattfinden. Unter der Leitung von H.-J. Walser machten sich 46 Mitglieder und Gäste am frühen Samstagmorgen auf zum Busunternehmen Diesch um nach Lindau zu fahren. Dann ging es per Schiff weiter.

Bei bestem Sommerwetter war es ein Vergnügen, auf dem Bodensee nach Bregenz zu gleiten und die Aussicht auf das Alpenpanorama zu genießen. Im Hafen nahmen uns zwei Stadtführerinnen in Empfang. Mit kleinen Geschichten und Anekdoten brachten sie uns die Historie der Stadt unterhaltsam nahe. Aber auch moderne Bau- und Kunstwerke kamen nicht zu kurz. Besonders interessant war die Besichtigung der Oberstadt, die eigentliche Keimzelle von Bregenz mit schönen Fachwerkhäusern und dem Martinsturm. Selbstverständlich wurde auch noch die Seebühne besichtigt, bevor uns am Busparkplatz ein Vesper mit Fleischkäswecken und Freigetränk erwartete. So gestärkt konnten wir dann die Wanderung in die beeindruckende Rappenlochschlucht antreten, die über waghalsige Felsenstege gut zugänglich ist. Beim „Landwirt“ in Laimnau fand unser Ausflug einen geselligen Ausklang.