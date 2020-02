Der Bericht der Geschäftsstelle, die Neuausrichtung der VHS-Außenstellen und die Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin Brigitte Römer sind im Mittelpunkt der Verbandsversammlung der Volkshochschule Oberschwaben am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses Altshausen gestanden.

Die seit September 2019 tätige Geschäftsleiterin Barbara Holly stellte in ihrem ersten Bericht Zahlen und Fakten des vergangenen Jahres sowie die Planungen 2020 vor. Ins Auge stach dabei der deutliche Rückgang der geplanten und veranstalteten Unterrichtseinheiten. Entscheidender Anteil daran haben die Integrationskurse „Deutsch als Fremdsprache“, die von 81 Kurse im Vorjahr auf 50 zurückgingen. „Die Integrationskurse haben ab 2015 enorme Energie und Ressourcen gebunden, darunter hatte der allgemeine Bildungsbereich zu leiden“, so Holly, die damit für die nächsten Jahre wieder Chancen sieht, mehr selbstgestalterisch auf die Wünsche und Trends eingehen zu können. Die in 2019 erfolgreiche Zertifizierung „ZBQ – Zertifizierte Bildungsqualität des Volkshochschulverband Baden-Württemberg“ sei ein wichtiger Schritt für die Zukunftssicherung und für die Trägerzulassung gewesen.

Den Anforderungen und dem Zeitgeist folgend sind ab 2020 neue Kategorien wie beispielsweise der Megatrend „Silver Society“ im Programm, aber auch die Anpassung bestehender Angebote wie Exkursionen-Vorträge-Events oder IT-Grundbildung. Das Schwerpunktthema ab Herbst 2020 ist Umwelt-Natur-Nachhaltigkeit mit einem bunten Programm.

Den neuen Anforderungen und Rahmenbedingungen soll auch die Neuausrichtung der VHS-Außenstellen Rechnung tragen, die Verbandsvorsitzender Bürgermeister Matthias Burth und Barbara Holly dem Gremium vorstellten. Die bei den Außenstellen Altshausen, Bad Buchau und Bad Schussenried erhobenen Fallzahlen ergaben eine sehr geringe Anzahl an Kunden, die direkt in den Außenstellen Infos einholten beziehungsweise Kurse buchten. Da die meisten Kursbuchungen mittlerweile über das Internetportal abgewickelt werden und auch die Kurs- und Dozentenverwaltungsaufgaben und die Programmplanung zentral über die Geschäftsstelle in Aulendorf laufen, fällt der Hauptanteil der Aufgaben auch hier an. Deswegen werden die drei Mitarbeiterinnen der Außenstellen zu wechselnden Zeiten in der Geschäftsstelle Aulendorf arbeiten, um so die Öffnungszeiten auch in Urlaubszeiten oder krankheitsbedingten Ausfällen gewährleisten zu können. Die bestehende Regelung für Bad Saulgau ist von der Neuausrichtung nicht betroffen.

Die jeweilige Zuständigkeit für die Verbandsgemeinde bleibt bestehen, um organisatorische Aufgaben, wie Schlüsselausgaben und Raumkontrollen sicherzustellen. Im laufenden Jahr soll geprüft werden, welche Aufgaben nach wie vor vor Ort anfallen und inwiefern diese von anderen Institutionen übernommen werden können. Bei der Verbandsversammlung 2021 soll dann eine Evaluation erfolgen. Die Umsetzung der Neuausrichtung zum 1. März 2020 wurde einstimmig beschlossen.

Ebenso einstimmig beschlossen wurde die künftige IT-Grundbildung und die einhergehende Neuanschaffung von Notebooks und entsprechender Soft- und Hardware sowie Server zum Angebotspreis von 13 000 Euro.

Die Versammlung war auch der Rahmen für die Verabschiedung von Brigitte Römer, die zum 1. März in den verdienten Ruhestand geht. In seiner Laudatio würdigte Bürgermeister Burth die vielfältigen Verdienste, die sich Brigitte Römer in den 29 Jahren bei der VHS erworben hat. Seit ihrem Dienstantritt bei der damaligen VHS Aulendorf, Altshausen, Bad Buchau und Bad Schussenried habe sie nicht nur drei Verbandsvorsitzende, fünf Geschäftsführer und viele Kolleginnen und Dozenten kommen und gehen sehen, sondern so manche Hochs und Tiefs miterlebt. Eine einschneidende, aber auch zukunftsweisende Entscheidung sei 2015 der Zusammenschluss mit der VHS Bad Saulgau gewesen, der wichtig für die Bildungsregion und für den zukunftsfähigen Wettbewerb gewesen sei, was sich auch im Nachhinein bestätigt. Blumen und der Beifall der Verbandsversammlung und der vollzählig anwesenden Kolleginnen war der Dank an das scheidende Urgestein der VHS Oberschwaben.