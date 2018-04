Informationen zur Vorsorgemappe

Eine Veranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung“ bietet die Volkshochshule Oberschwaben am Mittwoch, 2. Mai, in Bad Buchau an. Der Informationsabend mit Roland Huchler soll einen Überblick zu diesem Thema vermitteln. Die Kosten einer Vorsorgemappe von 2 Euro sind in der Kursgebühr enthalten. Der Infoabend findet von 19 bis 21.15 Uhr in der Dachklause des Haus des Gastes Bad Buchau, Marktplatz 6 statt und kostet 17,60 Euro. Kursnummer: D10305.