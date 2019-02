Infoabend für Viertklässler und ihre Eltern

In den nächsten Wochen stehen viele Familien vor der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule ihr Kind nach der Grundschule gehen soll. Das Progymnasium Bad Buchau lädt alle Eltern und Schüler der Klassen 4 am Dienstag, 19. Februar, ab 17 Uhr zu einem Informationsabend. Für Eltern findet nach einer gemeinsamen Begrüßung zu Beginn ein Informationsvortrag mit Schulleiter Dr. Matthias Hoffmann statt. Währenddessen erhalten die Grundschüler beim Programmieren von kleinen Robotern und Drohnen und bei einem „chemischen Märchen“ einen Einblick in die Fächer Chemie, BNT und Informatik. Im Anschluss können Eltern und Schüler gemeinsam das Schulhaus und die verschiedenen Angebote erkunden.