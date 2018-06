Individuelle G’schenkla für Weihnachten

Traditionell führt der Weg am Wochenende des ersten Advents, in diesem Jahr am Samstag, 29. und Sonntag, 30. November, auf die winterliche Bachritterburg, wenn sie wieder in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlt und ihre Burgtore zum zauberhaften „Advent im Turm“ öffnet. Längst hat sich dieser kleine, aber feine Weihnachtsmarkt etabliert – bildet doch die mittelalterliche Burganlage die ideale Kulisse, um sich auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen.

Im Burghof, im Wohn- und Wehrturm sowie in dem Räumen der Vorburg wird Kunsthandwerk und Weihnachtliches aus der Region präsentiert. Als Organisator dieses kleinen Weihnachtsmarktes legt der Verein „Freunde der Bachritterburg“ großen Wert auf das handwerkliche Niveau des Angebots. So duftet es in der Turmküche verführerisch nach Schokolade, wenn Dank der Kunst des Bäckers und der Konditoren Laux feinste Pralinen entstehen.

Hochwertige Naturholzarbeiten sind gleich nebenan zu bewundern. Töpferwaren, kunstvoll gefertigte Korbwaren, Modeschmuck, weihnachtliche Gestecke und Christbaumschmuck, Bücher sowie Holzspiele erfreuen ebenso wie allerlei Gestricktes, Gesticktes und Genähtes. Auf jeden Fall gibt es wieder viele ansprechende und individuelle, kleine G’schenkla für wenig Geld.

An beiden Tagen wird die vorweihnachtliche Stimmung von sanften Harfenklängen, vorgetragen von Arno von der Biegenburg, untermalt. Auch der Ertinger Chor „Dream & Harmony“ gibt Kostproben aus seinem vorweihnachtlichen Repertoire. Bei den Damen der Burgschänke und den Ständen der Vereine können sich die Besucher mit wärmenden Getränken und Kulinarischem versorgen. Die Öffnungszeiten für Weihnachtsmarkt und Burgschänke sind am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen unter Telefon 07582/930440 oder

www.bachritterburg.de