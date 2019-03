In Nachthemden ziehen die Narren durch die Stadt

Angeführt von den beiden Nachtwächtern der Moorochsenzunft und des Fanfarenzugs Unlingen ist der diesjährige Hemadglonkerumzug ausgehend vom Narrenbrunnen durch Bad Buchaus Straßen und über den Marktplatz gezogen. Die Stadtkapelle, ebenfalls als Hemadglonker und unter der neuen Leitung von Sabine Götze, mischte den Umzug lautstark von hinter her auf. Dieses nächtliche Spektakel ist am Abend des rußigen Freitags ein fester Bestandteil der Buchauer Hausfasnet.

Mitglieder der Moorochsenzunft, aber auch viele Buchauer und Gäste der Stadt machten sich wieder auf, um im Nachtgewand und mit vielen lärmenden Bett- und Nachtutensilien aus Großmutters Zeiten durch die Straßen der nächtlichen Moorochsenmetropole am Federsee zu ziehen. Für die passende Optik sorgten Petroleumlampen, Handleuchter, Schnuller und Häfele, für den notwendigen Lärm Waschbretter, Rätschen, Trillerpfeifen oder sonstige Krachmacher.

Allesamt stilecht – ob in Omas Nachthemd oder in Opas Schlafanzug, aufwendig geschminkt oder nur mit Zipfelmütze oder Nachthäubchen: Alle hatten ihren Spaß offensichtlich bei mildem und glonkerfreundlichem Wetter.

Zurück am Marktplatz sorgten die beiden Musikgruppen nochmals für beste Stimmung unter den Hemadglonkern. Richtig schön und erfreulich das Bild um den Marktplatzbrunnen – ob beim Schunkeln oder bei der Polonäse. Gemeinsam feierten Jung und Alt ihren Hemadglonker. Besonders viele Kinder und Jugendliche waren dieses Jahr wieder mit dabei, was die Moorochsenzunft als Veranstalter besonders freut, ist so doch die Zukunft dieser über 35 Jahre alte Tradition Bad Buchau gesichert.

Musiker ziehen von Lokal zu Lokal

Zum Finale stimmte die Stadtkapelle das Moorochsenlied an, bevor sich Glonker und Musiker in die Lokale verteilten, um dort weiter zu feiern oder um von Lokal zu Lokal zu ziehen.

Nach dem Singen eines Ständchens und dem Aufsagen eines Sprüchles zeigten sich die Wirtsleute meist spendierfreudig und belohnten die Auftritte mit Flüssigem oder Süßigkeiten für die Kleinen.

Ob mit Live-Musik, schrägem Gesang oder mit der Musikbox unterm Nachthemd, bis spät in die Nacht wurde in den Lokalen die noch geöffnet hatten ausgiebig geglonkert.