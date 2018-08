In Bad Buchau regiert derzeit die Abrissbirne

Gleich an zwei Orten in Bad Buchau leisten derzeit Abbruchbagger ganze Arbeit: Neben dem Schlossplatzareal wurden nun auch an der Wuhrstraße im Bereich des geplanten Neubaus des Alten-und Pflegeheims mit den Abrissarbeiten begonnen.

Das ehemalige Haus Wiest wird zur Zeit abgebrochen, Gärtnerei und einige Nebengebäude sollen folgen und machen damit Platz für das Großprojekt. An dieser Stelle soll der Neubau des Alten- und Pflegeheims entstehen, auch eine Wohneinheit für Service-Wohnen und die Tagespflege sind Teil der neuen Seniorenwohnanlage am Gesundheitszentrum Federsee.

Auf dem Schlossplatz ist inzwischen mit dem ehemaligen Notariat bereits das erste Gebäude verschwunden; das frühere Hofbräuhaus, das zuletzt eine Pizzeria beherbergte, soll dieser Tage folgen.