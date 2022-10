Im Federseemuseum geht es am Sonntag um steinzeitliches Textilhandwerk

Um steinzeitliches Textilhandwerk geht es am Sonntag, 9. Oktober, 12 bis 17 Uhr, im Federseemuseum in Bad Buchau. „Von der Pflanze bis zum Stoff“ ist der Nachmittag überschrieben. Schon in der Steinzeit gab es mehr als „nur“ Leder- Weberin Hildegard Igel und Leinspezialistin Regina Lutz zeigen, wie früher aus Pflanzen feinste Stoffe entstanden. Am Sonntag sind die beiden Kennerinnen im Federseemuseum zu Gast und wollen diese alte Handwerkskunst Besuchern handfest näherbringen. Dabei spielt die Leinpflanze, die schon vor 5000 Jahren am Federsee angebaut wurde, eine große Rolle. Als atmungsaktiver, robuster Stoff, der aufgrund seiner Struktur kaum Bakterien oder Staub aufnimmt, ist Leinen noch heute ein interessantes und gern genutztes Material. Während Lutz Schritt für Schritt vorführt, wie aus einer Leinpflanze ein feiner Faden entsteht, lässt Igel aus ebensolchen Fäden ein Band entstehen. Seit Jahrzehnten als Weberin tätig, zeigt sie wie auf einem schmalen Webstuhl ein Leinenband gewoben wird – ganz ähnlich den Exemplaren, die Archäologen in den Schweizer Pfahlbausiedlungen freigelegt haben