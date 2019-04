Im Federseemuseum: Ein-Blicke über den Tellerrand und Färbekurs

Über den Tellerrand hinaus und in die Steinzeitküche hinein schaut das Museumsteam des Federseemuseums Bad Buchau am Sonntag, 14. April. Von 13.30 bis 16.30 Uhr gibt es für Erwachsene und Besucherkinder reichlich Gelegenheit zum Mitmachen, zum (Aus-)Probieren und Kennenlernen einer erstaunlichen Produktpalette aus längst vergangen Zeiten. Bei einem Exkurs zu den frühen Ackerbauern am Federsee werden die Grundlagen prähistorischer Ernährung mit typischen Nahrungsmitteln vorgestellt, die damals entscheidend von den Jahreszeiten bestimmt wurden. Über viele tausend Jahre hinweg hat der feuchte Moorboden im Federseeried tierische und botanische Schätze erhalten, die Hinweise auf die Ernährungsgrundlage und -gewohnheit der frühen Siedler geben. Archäologische Zeugnisse wie Siedlungsreste, Werkzeuge aus Stein, Tierknochen und Blütenpollen geben Aufschluss auf die jeweilige Lebensform einer Epoche. Außerdem sind am Sonntag Bettina und Marcus Král von der Historienfärberei aus Tübingen im archäologischen Freigelände anzutreffen. Neben einem Färbekurs geben sie Vorführungen zur Farbgewinnung aus Rohstoffen, die sich oft am Wegesrand finden, wie etwa Holunderbeeren oder Birkenblätter. Welche Farbtöne woraus gewonnen werden, verrät auch ein Blick in den Topf über dem Feuer, der eine brodelnde farbige Flüssigkeit enthält. Letztendlich kann man dabei allerdings auch so manche bunte Überraschung erleben. Wer am Färbekurs teilnehmen möchte, sollte sich vorher direkt bei den Králs anmelden unter info@mittelalterkraeuter.de. Weitere Informationen: www.federseemuseum.de. Foto: Federseemuseum