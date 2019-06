Im Blumenbeet gelandet

Ein 26-Jähriger ist am Dienstag aufgrund eines Schwächeanfalls in Oggelshausen von der Straße abgekommen und in einem Blumenbeet gelandet. Wie die Polizei berichtet war er gegen 16.45 Uhr mit seinem VW in der Gartenstraße unterwegs. Durch die Hitze kam es bei dem Fahrer zu medizinischen Problemen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Straßenlaterne überfahren hatte, durchbrach der VW einen Gartenzaun. Letztendlich kam das Fahrzeug im einem Blumenbeet zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.