Im April ist der nächste große Auftritt

Der Lumpenchor des Sportvereins Bad Buchau hat sich zu seiner Hauptversammlung getroffen. Präsident Kurt Reich begrüßte die Sänger und ihre Frauen mit einer Rede in Reimen und gab die Tagesordnung bekannt. Dirigent Joe Magino blickte auf das Jahr 2018 zurück. Der Lumpenchor hatte im vergangenen Jahr ein überschaubares Programm.

Im Sommer engagierten sich einige Chormitglieder beim Stadtlauf und im Garten von Bruno Fischer feierte man ein gelungenes Sommerfest. Nach den Sommerferien bereitete sich der Chor in einigen Proben auf seinen Auftritt beim Weinfest in Bolstern vor. Zusammen mit dem Liederkranz Hohentengen und den Young Voices aus Altshausen gestaltete der Lumpenchor das Fest und erhielt lang anhaltenden Beifall. Im Herbst stieg dann der Ausflug nach Freiburg, den Kurt Reich mit seiner Frau vorbereitet hatte. Höhepunkt war eine zweistündige Stadtführung mit Abschluss im Münster. Auch das traditionelle Gansessen im November kam gut an. Im Dezember sang der Chor beim Requiem für eine Buchauerin, die jahrzehntelang dem Lumpenchor die Treue hielt. Abschließend bedankte sich der Dirigent bei den Sängern, beim Vorstand und bei Maria Kniele, die den Chor seit vielen Jahren am Klavier begleitet.

In Vertretung des Kassierers Rainer Winzenried verlas Kurt Reich den Kassenbericht, zu dem es keine Beanstandungen gab. Dann folgte die Vorschau auf dieses Jahr. Einige Termine stehen bereits fest, zum Beispiel die Generalversammlung des SVB, der Stadtlauf und das Sommerfest. Im April tritt der Lumpenchor beim Frühjahrskonzert in Ennetach auf. Im November gestaltet der Chor einen Gottesdienst in der Stiftskirche. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde beschlossen, im Herbst wieder einen eintägigen Ausflug an den Neckar zu veranstalten.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung saß man noch in geselliger Runde einige Stunden gemütlich beisammen.