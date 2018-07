Ilse-Erne Menz und Joachim Utz sagen der Schule Ade

Beim Abschlussfest des Progymnasiums Bad Buchau sind Schüler mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet und sportliche Erfolge gewürdigt worden. Die Zehntklässler feierten ihren Abschluss. Auch die Verabschiedung von Ilse Erne-Menz und Joachim Utz, die lange Jahre am Progymnasium als Lehrer tätig waren, fand in einem feierlichen Rahmen statt.

Bei gutem Wetter begann das Schulfest mit der Ansage des Direktors Dr. Matthias Hoffmann und einer musikalischen Einstimmung durch den Chor unter Leitung von Joachim Utz. Im Anschluss wurden Preise und Belobigungen für besonders gute Zeugnisse verliehen, wobei es vor allem in der fünften und siebten Jahrgangsstufe zahlreiche Auszeichnungen gab. Zudem zeichnete die Schule die schnellsten Läufer des Federsee-Spendenlaufs und die Gewinner des Börsenspiels aus (SZ berichtete). Nicht zu kurz kam auch ein großes Dankeschön an die vielen am Schulleben Beteiligten. Für die Verköstigung an diesem Abend sorgte der Kooperationspartner der Schule, die Narrenzunft Moorochs.

Einen Höhepunkt des Abends stellte die Verabschiedung von Ilse Erne-Menz und Joachim Utz dar, die gemeinsam auf über 30 Jahre am Progymnasium zurückblicken können. Erne-Menz startete wenige Jahre nach ihrem Referendariat am Progymnasium und prägte dabei das Schulleben als langjährige Personalrätin, bei der Weiterentwicklung des schulischen Konzepts zur Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und beim Aufbau der Schülerbücherei. Joachim Utz, ebenfalls langjährig als Personalrat tätig, prägte und förderte die Schüler nicht nur im Musikunterricht, sondern bot ihnen beim Chor und dem musischen Projekt die Möglichkeit, ihre Talente zu erkennen und weiterzuentwickeln.

Des Weiteren wurde Sonja Dorsch (Deutsch, Englisch) nach zwei Jahren am Progymnasium verabschiedet sowie Angelika Kunzelmann (Mathematik, Physik und das Fach Biologie, Naturphänomene und Technik) nach sieben Jahren. Brigitte Schefflod (Deutsch, Geschichte) kehrt nach der Beendigung ihrer Abordnung ans Kreisgymnasium Riedlingen zurück.

Auf den Abschied folgte der Neuanfang: Die Begrüßung der neuen Lehrer, die ab dem Schuljahr 2018/2019 ans Progymnasiums kommen. Joachim Hagel (Mathematik, Physik) und Konrad Mutschler (Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde) werden das Lehrerkollegium dauerhaft verstärken. Jessika Knefelkamp (Englisch) und Elke Becker (Französisch) vom Wieland-Gymnasium Biberach unterstützen das Progymnasium im kommenden Jahr durch eine Abordnung.

Den letzten abendlichen Programmpunkt war der Abschied der Zehntklässler unter dem Motto „Kings & Queens“. Dabei blickten sie auf ihre Jahre am Progymnasium und die darin enthaltenen Höhen und Tiefen zurück. Besonders betonten sie die familiäre Atmosphäre am Progymnasium und den Stolz darauf, über die Jahre trotz herausfordernder Zeiten zur Klassengemeinschaft zusammengewachsen zu sein. Die Schüler dankten allen Lehrern, die sie über die Jahre hinweg begleitet hatten, mit einer kleinen persönlichen Aufmerksamkeit und einer Ansprache. Tanzeinlagen und Musikstücke rundeten den Auftritt ab.