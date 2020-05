Ideen gegen die Einsamkeit

Wie kommt man im Marienheim Bad Buchau mit der Abschottung dieser Tage zurecht, wenn Besuche nicht oder nur sehr selten gestattet sind? Die Mitarbeiter, und hier besonders das Betreuungsteam, sowie alle mit dem Heim befassten Mitbürger und Institutionen haben sich eine ganze Reihe von Dingen einfallen lassen, um die Bewohner von Zeit zu Zeit überraschen zu können.

Die moderne Technik hat Einzug gehalten und wird von einer wachsenden Zahl von Bewohnern dankbar begrüßt. Es gibt ein Senioren-Tablet, mit dem man sich allerlei Abwechslung herunterladen kann. Die Bürgerinitiative hat ein Handy gespendet, das Videoanrufe über Whatsapp von und mit Angehörigen ermöglicht.

Durch das gute Wetter und die Größe und derzeitige Absperrung des Parks war es in den letzten Wochen möglich, einige Veranstaltungen zu organisieren, bei denen die Akteure im Park, die Zuhörer im Demenzgarten, oder sonst in sicherer Entfernung, an den Fenstern und auf den Balkonen teilnehmen konnten. So kam am 29. März ein Clown mit Riesenseifenblasen in den Garten, am 19. April gab die Band „Feelgood“ ein Konzert mit vielen bekannten Schlagern. Am 10. Mai zum Muttertag trat die Original Quetsch Harmonika Band auf und erfreute die Bewohner eine Stunde lang mit vertrauten Melodien.

Am 20. April feierten Pfarrer Dörflinger und Pfarrer Lutz einen ökumenischen Gottesdienst im Park. Gerade der kirchliche Beistand hatte vielen Bewohnern in dieser schweren Zeit gefehlt und der gegebene Segen hat allen gut getan. Um bei den Gottesdiensten wetterunabhängig zu sein, haben die beiden Pfarrer sich etwas einfallen lassen, und so werden nun wöchentlich Gottesdienste online auf dem Beamer im Pavillon übertragen.

Seit dieser Woche sind auch eingeschränkt, streng nach den gesetzlichen Vorgaben, wieder Besuche im Marienheim möglich. Sie sollen sich zunächst auf nahe Angehörige begrenzen.

Am 25. Mai bekommt das Haus erstmals die Möglichkeit, alle Bewohner und Mitarbeiter auf das Virus testen zu lassen.