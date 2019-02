„Ich bin das verrückte Multitalent“

Bad Buchau ist Gerhard Tschann – alias „Geri, der Klostertaler“ – nicht zuletzt durch seinen Auftritt am vergangenen Sommerfest wohl vertraut. Nun ist der österreichische Multiinstrumentalist erneut am Federsee zu Gast: beim Bandscheibenball am Freitagabend. SZ-Redakteurin Annette Grüninger hat im Vorfeld mit ihm gesprochen.

SZ: Herr Tschann, am Freitag werden Sie mit Ihrem neuen Album „Kraft der Heimat“ in Bad Buchau auftreten – was bedeutet Heimat für Sie persönlich?

Tschann: „Kraft der Heimat“ ist für mich ganz persönlich eine Liebeserklärung an meine Heimat Österreich. Ich bin immer mit den Bergen verbunden und schreibe auch viele Lieder über die Berge.

Empfinden Sie den Begriff „Heimat“ eigentlich inzwischen als vorbelastet?

Nein. Für mich bedeutet Heimat nicht nur mein Zuhause, meine Familie, Freunde zu haben, sondern auch dort, wo die Wurzeln sind – das ist im weitesten Sinne Heimat.

Nach 17 Jahren bei den „Klostertalern“ sind Sie mittlerweile solo unterwegs. Haben Sie auch musikalisch Ihre Heimat gefunden?

Ja, ich komme aus einer musikalischen Familie und bin mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Jeder von uns hat ein Instrument gespielt und mit zwei Zithern, Gitarre, Akkordeon und Klarinette haben wir Hausmusik gemacht und schon früh auf Heimatabenden gespielt. Aber mir war das immer zu wenig, ich wollte mehr Musik machen. Ich habe dann auf einer Bank gearbeitet und nebenher immer musiziert und hatte eine Band in der Schweiz. Als die „Klostertaler“ dann 1994 den Grand Prix der Volksmusik gewonnen haben und von den Amateuren in die Profiliga wechselten, bin ich eingestiegen. Für mich war klar: Mein Leben ist die Musik. Und so bin ich von den Banknoten zu den Musiknoten gewechselt.

Ihr Auftritt beim Bandscheibenball ist nicht der erste Besuch in unserer Region. Oberschwaben als Ihre zweite Heimat zu bezeichnen, wäre jetzt aber sicherlich etwas vermessen...

Nein, gar nicht. Ich spiele sehr viel in Deutschland. Jetzt im Winter mache ich natürlich mehr Après-Ski in den Skihütten in Österreich, die mir hier ja praktisch zu den Füßen liegen. Aber am Wochenende bin ich oft auf den Bällen und auch viel in der Schweiz und Deutschland unterwegs – und im Schwäbischen ganz besonders. Das sind auch die Highlights, denn gerade in Deutschland habe ich sehr viele Fans von den „Klostertalern“ übernommen. Ich habe damals ja auch viele Lieder für die „Klostertaler“ geschrieben, zum Beispiel „Heimat ist da, wo die Berge sind“, mit dem wir 2008 den Grand Prix der Volksmusik gewonnen haben. So kennen und lieben mich die Leute – und das macht richtig Spaß. In Bad Buchau bin ich übrigens gleich im Sommer wieder, beim Sommerfest am 23. August. Oder die Buchauer kommen davor zur „Alpengaudi“ ins Brandnertal, vom 2. bis 4. August, das ist die Weiterführung des Klostertaler-Open-Airs im Brandnertal.

Und was erwartet die Buchauer Besucher beim Bandscheibenball?

Sie erleben mich so, wie mich die Leute kennen: als flexiblen Musiker. Ob Dudelsack, Panflöte, Alphorn, Didgeridoo oder Steirische – eine Vielfalt von musikalischen Ebenen. Und das Publikum soll nicht nur was zu hören bekommen, sondern auch zu sehen. (lacht) Ich bin halt sozusagen das verrückte musikalische Multitalent.

Und wie ich gehört habe, könnte es bald auch eine Zusammenarbeit mit unserem Buchauer Multitalent Michael Wissussek geben?

Ja, er ist letztes Jahr beim Sommerfest in Bad Buchau auf mich zugekommen. Dieses Jahr wird es leider noch nichts werden. Aber nächstes Jahr – schau’n wir mal. Ich bin da offen. Vielleicht schaffen wir es mit einer Zusammenarbeit.