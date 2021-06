Hubschrauber fliegt Verletzte in Klinik

Zu dem schweren Verkehrsunfall in Bad Buchau, bei dem am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin schwer verletzt wurde, liegen nun neue Informationen der Polizei vor. Demnach fuhr ein 43-Jähriger kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Riedlinger Straße. Er bot in die Unterbachstraße, wo gerade eine Passantin die Straße überquerte. Der Autofahrer hatte die Frau nicht gesehen und fuhr sie an. Die 52-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Vito schätzt die Polizei auf ungefähr 1500 Euro.