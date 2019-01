Hospizgruppe sucht Verstärkung

Ab 1. Februar schließen sich die Hospizgruppen Bad Schussenried und Federsee zusammen. Dadurch vergrößert sich auch das Einzugsgebiet und es werden neue Ehrenamtliche, Männer und Frauen, gebraucht.

Ein offenes Ohr und Einfühlungsvermögen, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die Hospizbegleiter benötigen, um einen Menschen beim Sterben zu begleiten. Oftmals begleitet man in der eigenen Familie einen Menschen beim Sterben und merkt erst dann, wie wertvoll diese Aufgabe ist.

So ging es auch einigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospizgruppe wie Isis Kuprat-Folkers, deren kranker Vater weit weg wohnte. „Ich war sehr froh, dass sich die Hospizbegleiter abgewechselt haben und mein Vater wunderbar aufgehoben war. Das hat mich motiviert, das hier auch zu tun und weiterzugeben.“ Auch Andrea Schmid-Ummenhofer hat ihren Vater beim Sterben begleitet. „Viele Menschen haben Angst, auf dem letzten Weg allein zu sein und nicht jeder hat Angehörige oder diese sind überfordert. Genau da möchte ich beistehen.“

Durch regelmäßige Besuche, Sitzwachen, Vorlesen, Zuhören und Schweigen ermöglichen Hospizbegleiter ein Sterben in Würde. Viele der Ehrenamtlichen haben mit Besuchsdiensten begonnen, um ein Gefühl für die emotionalen Bedürfnisse zu bekommen. Besonders wichtig ist der Qualifizierungskurs, der die Hospizbegleiter intensiv vorbereitet.

Veronika Wurst ist froh, dass sie diesen Kurs besucht hat, denn er hat ihr die notwendige Sicherheit und die Grundlagen gegeben. Fortbildungen und Gespräche in der Gruppe unter fachkundiger Anleitung ergänzen die Arbeit und schaffen eine herzliche und vertrauensvolle Atmosphäre. Der starke Zusammenhalt der Gruppe macht die Arbeit schöner und entspannter, denn hier werden sowohl belastende als auch erfüllende Erlebnisse besprochen. Sie geben viel, bekommen aber auch viel zurück, von den Sterbenden, ihren Angehörigen und auch von ihren ehrenamtlichen Kolleginnen. Francine Mintenbeck kann sich gar nicht mehr vorstellen, ohne diese schöne und bereichernde Arbeit zu sein.

Für Interessierte bietet die Hospizgruppe am Freitag, 22. Februar, ab 19 Uhr einen Infoabend in der Cafeteria im Haus Regenta in Bad Schussenried an. Der Qualifizierungskurs findet im Zeitraum von 8. Februar bis 14. September statt: an fünf Wochenenden, immer Freitagnachmittag und am Samstag den ganzen Tag, außerdem an sechs Abendterminen jeweils dienstags, dazu kommt noch ein Praxiseinsatz.