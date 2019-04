Hochbetrieb auf Marktplatz und Piazza

Ganz schön was los ist am verkaufsoffenen Sonntag in Bad Buchau gewesen. Zahlreiche Aktionen und Stände, wie Autoausstellungen von Oldtimern und Neuwagen, Glücksräder, Infostände sowie Weinproben und kulinarische Genüsse boten allerhand Abwechslung für die vielen Besucher auf dem Marktplatz. Allerdings äußerten sich nicht alle Händler zufrieden mit dem geschäftlichen Verlauf.

Vor allem die Autofans kamen auf ihre Kosten. Die oberschwäbischen Motorveteranen-Freunde (OMV) aus Bad Buchau und das Autohaus Schlegel stellten historische Fahrzeuge aus, die für einen echten Blickfang auf dem Marktplatz sorgten. Zudem präsentierte Schlegel auch aktuelle Fahrzeuge aus der Opel- und Fiatflotte und auch das Autohaus Schmid war mit einem Infostand vertreten. Petra Heldt sorgte mit dem 800 PS starken Chevrolet Camaro für Furore.

Gleich zwei Glücksräder halfen dem Glück auf die Sprünge, eines am Stand der Werbegemeinschaft Bad Buchau (WGB) und ein weiteres beim Getränkemarkt Federsee. In den Läden selbst gab es viele Rabattaktionen, ob bei Unterhaltungselektronik, ob für die neueste Frühjahrsschuhmode oder im Textilbereich, Angebote gab es reichlich. Zwischendurch kam sogar die Sonne heraus und lockte die Besucher in die Straßencafés. Aber der eigentliche Zweck, das Einkaufen am Sonntag, kam zumindest für manche Geschäfte dabei zu kurz.