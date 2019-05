Hochbetrieb auf der Baustelle des neuen Bad Buchauer Pflegeheims

Eindrucksvoll zeigt sich der Baufortschritt des neuen Bad Buchauer Pflegeheims auf dem Luftbild. Gut zu sehen sind allmählich die Dimensionen der Baukörper. Die Kellerdecken sind weitgehend betoniert, nur im Bereich der archäologischen Ausgrabungen sind die Bauarbeiten noch nicht möglich. Unser Bild zeigt unten am Bildrand die noch offene Baugrube mit der Ausgrabungsfläche unter den weißen Folien. Etwa die Hälfte des Untergeschosses ist bereits betoniert und auch der Verbindungsgang zu einem weiteren Baukörper ist fertiggestellt, zurzeit wird die restliche Kellerdecke betoniert. Am linken Bildrand ist der Parkplatz am bisherigen Teuchelweg mit dem provisorischen Zugang durch das „Haus am Park“ in die Therme zu sehen. Oben, am Ende des Teuchelwegs, wird aktuell der Bachlauf verlegt, damit dort der neue Eingang zur Therme und Saunalandschaft gebaut werden kann.

Foto: Klaus Weiss