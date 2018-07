Hitze verlangt den Läufern alles ab

Der diesjährige Stadtlauf und Federsee-Halbmarathon, der am Samstag in Bad Buchau über die Bühne ging, hat alle Erwartungen erfüllt: Fast 400 Läufer aller Altersklassen haben an den verschiedenen Läufen teilgenommen.

Leichte Sorgenfalten machten sich kurzfristig bei den Organisatoren bemerkbar, denn kurzfristig sah es am Samstag nach Regen aus. Aber die verzogen sich, dagegen machte die Schwüle und die hohen Temperaturen den Läufern teilweise zu schaffen.

Wieder konnten, je nach Altersklasse und Können, unterschiedliche Strecken absolviert werden: Der Bambinilauf ging über 400 Meter, beim Schüler- und Jugendlauf waren 1650 Meter zu absolvieren und Jedermannläufer mussten 4800 Meter hinter sich bringen. Und der Halbmarathon mit 21,2 Kilometer um den Federsee war der krönende Abschluss.

Dicht bevölkert war der Marktplatz. Hier tummelten sich nicht nur die Läufer, auch viele Zuschauer und Fans der großen und kleinen Sportler waren gekommen.

Beachtliche Leistungen zeigten bereits die Kleinsten beim Bambinilauf. Von Papa und Mama angefeuert sausten die Läufer – der Jüngste war noch nicht mal ganz drei Jahre alt – dem Ziel entgegen. Hier gab es nur Gewinner, da jeder der über 50 Teilnehmer eine Urkunde und eine goldene Medaille bekam. So kann der Nachwuchs für kommende Läufe „geködert“ werden.

Schon sehr gute Leistungen erbrachten die Kinder -und Jugendläufer, mit immerhin fast 100 Teilnehmern. Etwas schwach war das Teilnehmerfeld beim Jedermannlauf. Doch immerhin 40 machten sich auf die Strecke.

Perfekt organisiert

Perfekt organisiert war wieder einmal der Ablauf auf dem Buchauer Marktplatz. Noch während eine der Läufergruppen unterwegs war, wurde auf der Tribüne schon die erste Siegerehrung aufgerufen. Nebenher wurden in der Zentrale im Kurzentrum die Laufzeiten ausgewertet, ausgedruckt und sie waren gleich danach am schwarzen Brett einsehbar.

Die größte Herausforderung galt es beim Halbmarathon zu überwinden. Der ist nur mit entsprechendem Training zu schaffen, wie auch Stefan Hohl betonte. Hohl zeigte sich vor dem Start zuversichtlich. Sein Ziel war: die Laufzeit verbessern. Drei bis vier Mal pro Woche habe er dafür trainiert, so um die zehn bis 15 Kilometer jedes Mal. „Eigentlich müsste alles passen“, so Hohl. Dass es passte zeigte sich am Samstag: Hohl kam auf den 41. Platz und war damit elf Ränge besser als im Vorjahr. Und zum Federseemeister reichte es auch noch.

Vorjahressieger auch 2018 vorn

Vorjahressieger Oliver Hoffmann von der TSG Ehingen konnte mit 1:15:26 zwar keinen neuen Streckenrekord aufstellen, aber der 1. Platz war ihm sicher. Er gewann vor Benedikt Nußbaum vom TSV Bernstadt mit 1:18:45 und Richard Oswald vom Glassprinter Racing Team mit 1:21:51 auf dem 3. Platz. Gut zweieinhalb Stunden hinter dem Siegertrio kamen die letzten Läufer auf dem Marktplatz an.

Sehr zufrieden äußerten sich Läufer über die Organisation in Bad Buchau. „Einfach perfekt“, meinte einer. Entlang der ganzen Strecke sei man eigentlich nie alleine und die Aussicht bald wieder eine der acht Verpflegungsstationen zu erreichen, habe zusätzlich motiviert. Gut angenommen wurden die warmen Wasserduschen der Feuerwehren zum Durchlaufen und auch Bewohner entlang der Strecke hätten mit dem Gartenschlauch für Erfrischung gesorgt.

18 Nordic-Walker, darunter auch der mehrfache deutsche Meister und Weltmeister Michael Epp, machten sich auf die acht Kilometer lange Strecke. Bewusst wurden die Walker nicht auf die Halbmarathonstrecke geschickt, damit sich die Läufer nicht in die Quere kommen. Unter den Walkern war auch der 75-jährige Bad Buchauer Georg Schneider. Schneider ist ebenfalls ein sehr erfolgreicher Sportler, was nur wenige wissen: Der Bad Buchauer wurde bereits zwei Mal Deutscher Meister und zwei Mal Weltmeister in seiner Altersklasse.

Zurück auf dem Bad Buchauer Marktplatz erwartete die zum Teil erschöpften Läufer eine umfangreiche Betreuung. Helfer kümmerten sich um die Teilnehmer,. Diese erhielten Getränke und Obst zum Regenerieren. Nicht umsonst seien knapp 200 Helfer, vom Wurstbrater bis zum DRK und der Feuerwehr, dazu Auswerter und Streckenaufsicht im Dienst gewesen, so Organisationleiter Guido Winzenried.

Bei der abendlichen Siegerehrung konnten Tanja Schmid und Stefan Hohl die Pokale als Federseemeister in Empfang nehmen.