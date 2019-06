Das Jubiläumsjahr 2018 war für die Forstbetriebsgemeinschaft Bad Buchau und Federseegemeinden (FBG) zugleich auch das arbeitsreichste und schwierigste Jahr seit 1998. Ein bis dahin nicht gekannter Borkenkäferbefall hat die Wälder auf allen Gemarkungen erneut dauerhaft geschädigt und zum höchsten Holzeinschlag seit Bestehen der Forstbetriebsgemeinschaft geführt. Neben einem Rückblick auf 2018 stand bei der Hauptversammlung der FBG auch der Stabwechsel in der Geschäftsführung an.

Auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit der FBG blickten die stellvertretenden Vorsitzenden Peter Diesch und Hans Wahl zurück. Die Mitgliederzahl und die betreute Waldfläche haben erneut zugenommen. Bei einem Ausflug besuchten 20 Teilnehmer das Großsägewerk Ilim-Timber in Landsberg am Lech, wo das über die FBG im Jahr 2018 zum Verkauf kommende Stammholz (rund 4000 Festemter) an nur einem Tag zu Fertigprodukten verarbeitet wird. Kassiererin Ilse Vuine trug den Kassenbericht vor. Die Revisoren bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung, die – auch für den gesamten Vorstand –einstimmig erteilt wurde.

Die Gäste gingen in kurzen Grußworten auf aktuelle Themen ein: Der Leiter des Kreisforstamtes Biberach, Forstdirektor Georg Jehle, erläuterte die Anfang 2020 in Kraft tretende Neuordnung der Forstverwaltung in Baden-Württemberg. Beim Landratsamt bleibt die Untere Forstbehörde (Kreisforstamt) mit einer Holzagentur für den Holzverkauf. Sie ist weiterhin zuständig für den Kommunal- und Privatwald, bietet für private Waldbesitzer eine kostenlose Beratung an und übernimmt auf Wunsch die kostenpflichtige Betreuung des Privatwalds.

Holzpreise fallen weiter

Christian Bliestle, Vorstand der In Silva e. G. in Leutkirch, ging auf die seit sieben Jahren bestehende Zusammenarbeit ein. Die Genossenschaft wickelt für die FBG den gesamten Holzeinschlag, den Holzverkauf und andere Dienstleistungen ab. Die Lage auf dem Holzmarkt, so Bliestle, sei durch die Katastrophenjahre 2017 und 2018 mit Borkenkäfer- und Sturmschäden geprägt. In der Folge sind die Holzpreise laufend gefallen und werden sich voraussichtlich weiter verschlechtern. Mit einer Markterholung rechne er frühestens 2020/2021. Alles angebotene Holz habe aber bislang vermarktet werden können.

Auch im Gebiet der FBG zeigten sich im vergangenen Jahr ab Mitte Januar die ersten überständigen Käferbäume. Auch etwas Sturmholz lag bereits. Weitere Sturmwürfe, fast im Wochentakt, folgten. Neuer Käferbefall drohte, sollte das Schadholz nicht umgehend aufgearbeitet werden. Ende April waren rund 1300 Festmeter Sturmholz und altes Käferholz aufgearbeitet und aus dem Wald auf zentrale Plätze gerückt. Als Folge des langen, heißen und trockenen Sommers 2018 muss mit weiterem Käferholz gerechnet werden – keine guten Aussichten für Waldbesitzer.

Fichtenwälder verschwinden

Verursacht durch Borkenkäferbefall und Sturm werden in den nächsten zwei bis drei Jahren in den Mitgliedswäldern weitere große Kahlflächen entstehen. Für 2019 ist die Wiederaufforstung auf rund 6,3 Hektar mit 15 000 Pflanzen einschließlich umfangreicher Wildschutzmaßnahmen geplant. Für diese Arbeiten hat die FBG am Jahresanfang zehn Förderanträge mit Gesamtvolumen von rund 20 000 Euro gestellt. Neben der Holzernte ist für Waldbesitzer und FBG die Wiederaufforstung und die Pflege der heranwachsenden Wälder die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. Der Umbau ehemaliger Fichtenwälder in standortsangepasste Mischwälder ist mit Mühen, hohen Kosten und mitunter auch Rückschlägen verbunden. Die Waldbesitzer, so die FBG, erbringen gerade rund um Bad Buchau auch Leistungen für Bevölkerung und Gäste. Mit den Jahren soll wieder ein ortsnaher Naherholungswald entstehen. Gelegentliche Kritik am raschen Verschwinden der zirka 50-jährigen Fichtenwälder sei verständlich, so der Verein. Aber es entstehe neuer, abwechslungsreicher Mischwald und er sei schon sichtbar und erlebbar.

Der Vorstand hat sich Anfang des Jahres mit einem Brief an den Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauck, gewandt und darum gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die Förderrichtlinien geändert werden. Hintergrund: Die FBG finanziert sich bislang nur über Gebühren der Waldbesitzer. Der Verein könne keine Staatlichen Fördergelder beanspruchen, da die geforderten Kriterien – Mitgliedsfläche mindestens 1500 Hektar und jährlicher Holzeinschlag mindestens 6000 Festmeter – nicht erfüllt sind.

Dank an Bernhard Bliestle

Bernhard Bliestle hat die Wälder der FBG-Mitglieder sieben Jahre als aktiver Revierleiter und weitere sieben Jahre im Ruhestand betreut und die Geschäfte der FBG geführt. Er wird die Tätigkeit nach einer Übergangsphase im Sommer beenden. Am Schluss seiner Ausführungen stellte er nochmals fest: „Hinter all den Zahlen über Festmeter, Pflanzen und so weiter stehen Menschen. Es wurden im Laufe der Jahre immer mehr. Bei Ihnen allen bedanke ich mich für die meist sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung.“

Christoph David folgt nach

Peter Diesch bedankte sich im Namen der FBG bei Bliestle für die engagierte und oft über den normalen Rahmen hinausgehende Arbeit und überreichte als kleine Anerkennung ein Präsent und einen Gutschein für einen Kurzurlaub im Bregenzerwald. Als neuen Geschäftsführer konnte er Christoph David aus Fleischwangen begrüßen. Er hat am 11. März seine Tätigkeit bei der FBG aufgenommen. David ist 31 Jahre alt und gelernter Zimmermann. Seit elf Jahren ist er als selbstständiger Forstunternehmer tätig. Sein Studium zum Forstingenieur hat er 2017 an der Hochschule Weihenstephan abgeschlossen.