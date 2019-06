Hitze fordert bei Oldtimertreffen Tribut

Nicht ganz den Erwartungen entsprach die Burrenwald-Klassik des OMV am Sonntag. Kein allzugroßer Andrang an Teilnehmern an dem Oldtimer-Treffen war wohl auch auf das heiße Sommerwetter zurück zu führen. Aber die welche dabei waren zeigten sich mehr als zufrieden.

Schon am frühen Morgen trafen die ersten Teilnehmer am Vereinshein des OMV ein und stellten ihre Fahrzeuge zunächst einmal zur Ansicht aus. Etliche Cabrios waren dieses mal am Start, bei dem tollen Wetter aber auch eine schöne Sache. Auch Motorräder waren dabei, das älteste eine 250er NSU 251R aus dem Jahr 1925 von Stephan Wanner aus Biberach, der wie fast alle Teilnehmer nicht zum ersten mal beim OMV dabei waren. Mit fünf PS handelt es sich nicht gerade eine Rennmaschine, aber die Burrenwald-Klassik sei eine touristische Ausfahrt und keine Rally oder gar Rennen wie bei der Fahrerbesprechnung den Teilnehmern erklärt wurde.

Auch mit einem schönen Oldtimer war der 75-jährige Riedlinger Georg Paul dabei. Seine BMW R75W der deutschen Wehrmacht vom Afrikakorps aus dem Jahr 1941 fiel mit der sandfarbenen Bemalung immer auf und zog die Blicke der nicht allzuvielen Zuschauer auf sich. Etliche Automarken sind heute gar nicht mehr auf den Straßen zu sehen, wie zum Beispiel Adler, Borgward, Saab oder NSU sondern nur noch bei Oldtimerausfahrten. Immer im Blickfeld waren die älteren Sportcoupes von zum Beispiel Mercedes, Alfa Romeo, Porsche oder Oldsmobil.

Von Bad Buchau aus ging die Fahrt dann nach Biberach, dazwischen mussten einige Wegepunkte angefahren werden und diverse Aufgaben erfüllt werden. Den Zusatz "Ernst Henne-Gedächtnisfahrt" erhielt die Ausfahrt weil die Strecke teilweise auch über die damalige Burrenwaldrennstrecke (Biberach-Schammach-Biberach) führte und Henne 1925 sein erstes Rennen auf einer Astra gewonnen hatte. Unter den Teilnehmern auffallend viel „Wiederholungstäter“, die zum Teil schon seit Beginn der Ausfahrten beim OMV dabei sind.

Fast 20 Pokale für die verschieden Klassen wurden bei der Siegerehrung am OMV-Vereinsheim in Bad Buchau dann an die glücklichen Teilnehmer übergeben. Dabei konnten auch Sonderpokale an Eva Sponer aus Stuttgart für die weiteste Anfahrt, Josef Raiber mit 81 Jahren als ältester Teilnehmer und mit gleich fünf Fahrer die stärkste Clubmannschaft an die Oldtimerfreunde Urban & Co. ausgehändigt werden. Jörg Urban aus Biberach mit seinem Daimler Benz 350SL erhielt als Tagessieger den Autopokal, und der Riedlinger Georg Paul mit seiner BMW R75 durfte sich über den Tagessieger-Motorrad-Pokal freuen. Den Ernst-Henne-Wanderpokal für den Tagesbesten durfte Jörg Urban in seinem Daimler Benz 350 SL mit nach Biberach nehmen.