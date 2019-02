Zum Baden-Württembergischen Pflanzenschutztag am Dienstag, 19. Februar, von 9.30 bis zirka 13.30 Uhr im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau ist auch die Öffentlichkeit eingeladen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstalter des Pflanzenschutztags ist das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Tübingen und dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Im Mittelpunkt der Tagung stehen aktuelle Herausforderungen für den Pflanzenschutz. Nach der Eröffnung der Tagung durch Ministerialdirigent Joachim Hauk referiert Dr. Meike Brandes vom Julius-Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen – in Braunschweig über die zunehmende Insektizidresistenz bei Getreide- und Rapsschädlingen. Im Anschluss widmet sich Dr. Arnd Verschwele, ebenfalls vom Julius-Kühn-Institut, schwer bekämpfbaren Unkräutern. Als dritter Referent berichtet Dr. Bernd Augustin vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach, welche Alternativen zum Einsatz von Glyphosat derzeit zur Verfügung stehen. Schließlich erläutert Dr. Peter Knuth vom Regierungspräsidium Tübingen Aktuelles zum Pflanzenschutzrecht.