Heimat kann mehr sein als ein Zuhause

„Heimat – mehr als ein Zuhause?!“: Dieses Thema steht im Mittelpunkt des Begegnungstags für Frauen in Stadt und Land am Dienstag, 27. Februar, zu dem die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds Frauen aller Konfessionen einlädt. Beginn ist um 9 Uhr in der Stiftskirche, anschließend geht es im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau weiter (siehe Kasten). Referent ist Vikar Josef Laupheimer aus Bad Buchau. Das Thema „Heimat“ ist zugleich das Schwerpunktthema der derzeitigen Arbeit der Landfrauenvereinigung. Heimat ist ein Begriff, der aus der Geschichte heraus belastet ist und gerne auch auf Begriffe wie Nation, Religion, Hautfarbe reduziert wird, jedoch zugleich auch auf das grundlegende, existenzielle menschliche Bedürfnis nach Zuhausesein verweist. Aktuell wird dem Heimatbegriff in den Medien, in der Literatur wie auch in der Politik wieder sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dies geschieht in Zeiten, in denen täglich von Flucht und Vertreibung und somit von Verlust der Heimat berichtet wird. Der Begegnungstag lädt dazu ein, sich den unterschiedlichen Aspekten von Heimat anzunähern und dabei zu erfahren, dass Heimat mehr als ein Zuhause sein kann. Am Nachmittag referiert die Ärztin und Apothekerin Susanne Berndt zum Thema „Wie hängt Leib und Seele zusammen?“