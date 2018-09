Heiahussassa, der Herbst ist da…

Von Schwäbische Zeitung

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, ist am vergangenen Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr ein im Landkreis Ravensburg wohnhafter Asylbewerber in Sigmaringen völlig außer Kontrolle geraten. Dabei wurden auch zwei Polizeibeamte durch Bisswunden so schwer verletzt, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der junge Mann, dessen Alter noch nicht eindeutig geklärt ist, hatte laut Polizei zunächst in der Bahnhofstraße eine Werbetafel demoliert und dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet.