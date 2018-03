Seit dem tollen Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen ist die Randsportart Eishockey auf einmal in aller Munde. In Tiefenbach ist das nichts Neues. Die Federseegemeinde hat mit den Tiefenbacher Schwänen sogar eine eigene Hockeymannschaft. Und hier weiß man schon längst um den Nervenkitzel beim rasanten Kampf um den kleinen, schwarzen Puck – am liebsten natürlich wie derzeit auf dem vereisten Federsee.

Auch Rudolf Kramer hat gehörig mitgefiebert, als die deutsche Eishockey-Mannschaft gegen Russland im Finale stand. Schließlich ist der 59-jährige Tiefenbacher selbst der Sportart verfallen – und das schon von Kindesbeinen an. Das Finalspiel in Pyeongchang verfolgte er zusammen mit seinen Mannschaftskollegen beim Public Viewing bei den Tiefenbacher Schwänen.

Die Tiefenbacher scheinen geradezu mit Schlittschuhen an den Füßen geboren zu werden. Auch bei Rudolf Kramer war das so. „Früher ist man im Winter aus der Schule gekommen, hat den Ranzen in die Ecke geworfen und hat die Schlittschuhe geschnappt“, erinnert sich Kramer lachend an seine Kindheit. Später, als er dann in Bad Buchau das Progymnasium besuchte, nahm er auf seinem Schulweg kurzerhand die Abkürzung über den zugefrorenen See.

Bis heute erinnert sich der Ingenieur an keinen Winter, an dem er nicht auf dem Federseeeis gewesen sei. Denn die Tiefenbacher Schwäne bewegen sich auch auf dünnem Eis. „Ab sechs Zentimetern Dicke spielen wir Eishockey.“ Möglich sei dies aber nur, wenn man die nötige Erfahrung, das besondere Gespür für Eis, besitze: „Wir Tiefenbacher sind damit aufgewachsen, wir kennen die Begebenheiten.“ Einbrüche ins Eis kämen vor, auch er selbst sei schon mehrmals im eiskalten Federsee gelandet, erzählt Kramer. Das sei nicht weiter schlimm, wenn man um die richtige Technik wisse, um sich wieder zu befreien. „Wenn man mit der Gefahr umgehen kann, ist es keine Gefahr mehr“, sagt Kramer, der dieses Wissen auch dem Tiefenbacher Eishockey-Nachwuchs vermitteln möchte.

Dass die eiskalten Temperaturen derzeit auch Unerfahrene und Ortsfremde auf den See lockt, sieht Kramer dagegen kritisch. Erst am Wochenende habe er unbedarfte Wanderer eindringlich gewarnt: „Im Moment ist es sehr gefährlich auf dem Eis“, weiß der Tiefenbacher und berichtet von der tückischen Beschaffenheit des sogenannten Schneeeises. Vor einer Seeüberquerung rät Kramer ab, von der Tiefenbacher Bucht sollte man sich höchstens bis zur Hasenhütte auf Höhe des Oggelshauser Kirchturms bewegen: „Alles, was darüber ist, ist lebensgefährlich.“

Wer diese Regeln beachtet, kann das Eis aber so richtig genießen. Die Tiefenbacher Schwäne wissen es, wie man den Winter zelebriert. Noch vor Jahren habe man sich mit Teams aus Stafflangen, Uttenweiler oder den anderen Seegemeinden richtige Eishockey-Wettkämpfe geliefert, erinnert sich Kramer. Heute sei das wegen der wärmeren Winter nicht mehr so möglich. Dafür fahren die Tiefenbacher Schwäne, die sich mittlerweile auch eine gute Ausrüstung angeschafft haben, regelmäßig nach Ulm, um dort in der Eissportanlage zu trainieren. Für Eishockeyspiele habe das seine Berechtigung, findet Kramer. Doch viel lieber als in der Halle schlittert der 59-Jährige über den zugefrorenen Federsee. „Ich bin fast jeden Tag am See, mir gefällt die Natur dort, die Weite“, schwärmt Kramer. „Man sieht den Bussen, bei gutem Wetter auch die Berge. Und man kann mal zwei Kilometer am Stück Schlittschuhlaufen – das ist etwas anderes, als in der Eissporthalle nur im Kreis zu fahren.“