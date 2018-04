Hausmüll im Wald entsorgt

Sie können es nicht lassen: unliebsame Zeitgenossen, die ihren Hausmüll einfach in der Natur aus dem Auto werfen. Unser Bild zeigt eine der illegalen Stellen im Wald bei der Schussenrieder Strasse. Reiner Hausmüll in einem der gelben Säcke wurde hier einfach in einen Bach geworfen. Die illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit. Dem Verursacher droht neben der Kosten der Müllbeseitigung auch eine Strafe. Befindet sich unter den Abfällen gar umweltschädliche Mittel und Flüssigkeiten, wird dies sogar strafrechtlich verfolgt. Foto: Klaus Weiss