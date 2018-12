Haushalt wird verabschiedet

Zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Dienstag, 18. Dezember, ab 17 Uhr in der Mensa der Federseeschule. Die Tagesordnung: Aktuelle Berichte und Verschiedenes; Ehrung; Bebauungsplan Neubaugebiet „Am Möwenweg“ (Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung und Auslegungsbeschluss); Erschließung Neubaugebiet „Am Möwenweg“ (Beauftragung Beweissicherung); Wahlen (Vorschlag zur Bestellung des Gemeindewahlausschusses für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am 26. Mai 2019, Wahlwerbung im Federseejournal und auf der Homepage der Stadt bei allgemeinen Wahlen, Nutzung städtischer Liegenschaften durch Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber); Erneuerung der Ver- und Entsorgungsstationen auf den Wohnmobilstellplätzen Seegasse und Kurpark (Vergabe Lieferung der Ver- und Entsorgungsstationen und Vergabe der Tiefbauarbeiten); Kioskbetrieb im Städtischen Freibad, Genehmigung Haushaltsplan 2019 fürs Federseemuseum; Progymnasium (Erneuerung Beleuchtung und Umsetzung des Brandschutzkonzepts sowie Vergabe der Ingenieurleistungen); Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 der Stadt Bad Buchau (Beratung und Verabschiedung); Eigenbetrieb „Pflegeheim Marienheim“ (Wirtschafts- und Vermögensplan 2019; Beratung und Verabschiedung); Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Buchau (Wirtschafts- und Vermögensplan 2019; Beratung und Verabschiedung); Eigenbetrieb „Touristik-Marketing Bad Buchau“ (Wirtschafts- und Vermögensplan 2019, Beratung und Verabschiedung); Satzungsänderungen (Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung); Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung); Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)).