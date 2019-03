Hausfasnetsumzug am Fasnetsdienstag

Zum großen Fasnetsfinale am Fasnetsdienstag, 5. März, veranstaltet die Bad Buchauer Narrenzunft Moorochs einen bunten Hausfasnetsumzug. Beginn ist um 15 Uhr. Zum Höhepunkt der Haus- und Straßenfasnet rufen die Moorochsen sämtliche Vereine und Gruppen Bad Buchaus und des gesamten Federseegebiets zur aktiven Teilnahme auf. Ebenso sind wieder einzelne Familien oder Freundeskreise oder einfach alle närrisch gesinnten Mitbürger und natürlich alle Mitglieder willkommen, an diesem bunten närrischen Gaudiwurm teilzunehmen. Aufstellung und Start des Hausfasnetsumzugs ist in der Wuhrstraße auf Höhe der Federseebank, von wo aus die bunte Narrenschar auf den Marktplatz zieht.